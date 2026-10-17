צה"ל אישר כי לפנות בוקר גנבו פלסטינים צאן של יהודים באזור דרום הר חברון. היהודים השיבו את הצאן שנגנב מהם, ולקחו עמם מספר עיזים פלסטיניות בעת השבת הצאן. צה"ל יתאם את השבת העיזים הפלסטיניות שנלקחו על ידי היהודים.

קובי אטינגר