שני פצועים בתאונת דרכים בכביש 1 ליד מחלף לה גווארדיה

כוחות משטרה, מג"ב ומתנדבי יחידת החילוץ עציון-יהודה פעלו הבוקר לחילוץ מטיילת שנחבלה קשות בהרי ירושלים. הכוחות הגיעו לנפגעת בעומק השטח והעניקו לה טיפול ראשוני. בשל השטח הסבוך, הוזנק מסוק של המערך האווירי המשטרתי שחילץ אותה באמצעות הנפה על כבל. המטיילת פונתה לבית החולים הדסה עין כרם במצב בינוני.

קובי רוזן