חובש איחוד הצלה הציל ילד בן 11 מתגובה אלרגית קשה בנוף הגליל

״המלחמה שלנו איתכם מתקרבת״, ״אני ועוד אחד נהפוך את ישראל לאפר״: בשיחה שקיימתי בערבית עם גבר מוסלמי מסוריה, הוא השמיע איומים קשים נגד ישראל והיהודים. מצד אחד הוא שונא את חמאס, איראן וחיזבאללה, ומצד שני מאיים להיכנס לישראל. ומה הוא עשה כשישראל חיסלה את נסראללה? חילק ממתקים | צפו בתיעוד

משה אריה