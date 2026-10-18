פועל נפצע בינוני בנפילה מגובה באתר בנייה בברטעה

מבזקים נוספים
האזהרה החריגה של הזמר מידד טסה לעוקביו • צפו
הזמר מידד טסה פרסם סרטון לעוקביו, ובו אזהרה חריגה לאחר שגילה כי אלמונים פתחו חשבונות פיקטיביים ברשתות החברתיות המתחזים אליו, ובאמצעותם שולחים הודעות מטרידות לנשים | צפו באזהרה (ברנז'ה)איציק אוחנה
בכירי התעשייה חגגו יום הולדת 50 לפייטן יובל טייב | צפו בתיעוד
בכירי תעשיית המוזיקה חגגו אמש (מוצאי שבת) יום הולדת 50 בהפתעה לזמר והפייטן יובל טייב • צפו (אנשים)איציק אוחנה
בעקבות מעצרי תלמידי ישיבות: הרצ"פניקים יוצאים להפגנות במרכז הארץ
בהוראת הגאון רבי צבי פרידמן, צפויות כבר הבוקר הפגנות וחסימות צירים באזור גוש דן והמרכז, על רקע גל מעצרי תלמידי הישיבות והמשך מה שהם מגדירים כרדיפת עולם התורה • בין המוקדים הצפויים: כביש 4, צומת גהה ומחלף גנות (בארץ)קובי ישראל
אילון מאסק, תכיר את המתחרים: המכונית הפולנית שעפה באוויר
בזמן שמאסק מציג את חזון העתיד, בפולין כבר נרשמה טיסה אמיתית בכביש, עם המראה לגובה של מטרים והתרסקות שהסתיימה בנס (חדשות בעולם)דני שפיץ
רוביו על תקיפת עיתונאית אמריקאית: "מטריד מאוד, טראמפ לא רוצה חיכוכים ביו"ש"
שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הגיב לתקיפת עיתונאית אמריקאית ביום שישי: "התמונות והמראות מטרידים אותנו מאוד. ביקשנו מהישראלים לפעול בנחישות נגד התופעות האלה". רוביו הוסיף כי "טראמפ לא רוצה לראות חיכוכים או משבר כלשהו ביהודה ושומרון. עיתונאית אמריקאית נקלעה לאזור, הותקפה והוכתה. יש תיעוד וידאו של האירוע. כל האירוע הזה היה פשוט מטריד, זה נראה רע מאוד".קובי אטינגר
נתניהו: אנחנו העם הילידי כאן, לא גזלנו את הארץ
ראש הממשלה נתניהו אמר בראיון לעיתונאי האמריקאי מארק לווין: "אנחנו לא יושבים על אדמה שגזלנו. זו המולדת ההיסטורית שלנו. אנחנו העם הילידי כאן. אנחנו לא ההולנדים באינדונזיה. אנחנו יהודים שמוצאם מיהודה. אנחנו לא מפעל קולוניאליסטי. אנחנו הבעלים המקוריים של אדמתנו. זו הארץ שלנו."קובי אטינגר
550 אלף הפגינו בצרפת במחאת התיכוניסטים — 1,200 נעצרו
משרד הפנים הצרפתי מסר כי כ-550 אלף איש השתתפו אתמול במחאת התיכוניסטים ברחבי צרפת, מתוכם כ-110 אלף בפריז. במהלך ההפגנות נעצרו כ-1,200 איש וכ-150 שוטרים נפצעו. דגלים פלסטיניים נראו בזירה. תיעוד מהשטח מראה בעל חנות בניס שהותקף על ידי פורעים כשניסה להגן על עסקו.קובי אטינגר
חצי מיליון איש יצאו לרחובות | לואי ויטון, דיור ומאות חנויות נשדדו • תיעודים קיצוניים מצרפת הבוערת
חצי מיליון איש יצאו לרחובות בהנחיית מפלגות השמאל הקיצוני, אליהם חברו מפגינים זרים ומהגרים | בניין העירייה ההיסטורי בלימוז' הוצת וקרס, חנויות נבזזו בפריז, בורדו וניס | שוטרים הותקפו בלבנים וזיקוקים בכינון ישיר כאוס ברחבי המדינה | עשרות חנויות יוקרה ברחבי המדינה נבזוו בידי פורעים | צפו בתיעודים קיצוניים מההפגנה ההיסטורית בצרפת (בעולם)ישראל גראדווהל