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כל החסימות הצפויות

בעקבות מעצרי תלמידי ישיבות: הרצ"פניקים יוצאים להפגנות במרכז הארץ

בהוראת הגאון רבי צבי פרידמן, צפויות היום אחר הצהריים הפגנות וחסימות צירים באזור גוש דן והמרכז, על רקע גל מעצרי תלמידי הישיבות והמשך מה שהם מגדירים כרדיפת עולם התורה • בין המוקדים הצפויים: כביש 4, צומת גהה ומחלף גנות (בארץ)

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

על רקע גל המעצרים של תלמידי הישיבות והמשך המאבק סביב מעצרם של בני עולם התורה, ״הרצפניקים״ נערכים להפגנות ולחסימות צירים היום (ראשון) אחר הצהריים, בהוראת הגאון רבי צבי פרידמן.

ההפגנות צפויות להתחיל בשעה 16:00 באזור גוש דן והמרכז, בעקבות מעצרם של שני בחורי ישיבה בראשון לציון, שנשפטו ל־20 ימי מאסר בכלא הצבאי. אחד הבחורים הוא ידידיה מזרחי, תלמיד ישיבת אור החיים.

בקרב הרצפניקים רואים במעצרים חלק מהמשך הפגיעה בבני הישיבות, וההפגנות נועדו להביע מחאה על מעצרם וכליאתם של תלמידי הישיבות.

מוקדי החסימות הצפויים

על פי ההיערכות, שיבושי תנועה צפויים החל מהשעה 16:00 בכביש 4 לשני הכיוונים, באזור בני ברק וסביבתה, בצומת גהה, במחלף גנות ובכניסות וביציאות לגבעת שמואל.

הנהגים באזור מתבקשים להיערך לעומסי תנועה, לבחון מסלולים חלופיים ולהתעדכן בהודעות המשטרה ובהסדרי התנועה בזמן אמת.
גיוס חרדיםמחאהגוש דןחסימות כבישיםהגר"צ פרידמן

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