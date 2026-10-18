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בעקבות מעצרי תלמידי ישיבות: הרצ"פניקים יוצאים להפגנות במרכז הארץ

בהוראת הגאון רבי צבי פרידמן, צפויות היום אחר הצהריים הפגנות וחסימות צירים באזור גוש דן והמרכז, על רקע גל מעצרי תלמידי הישיבות והמשך מה שהם מגדירים כרדיפת עולם התורה • בין המוקדים הצפויים: כביש 4, צומת גהה ומחלף גנות (בארץ)