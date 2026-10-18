נתניהו: אנחנו העם הילידי כאן, לא גזלנו את הארץ

שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הגיב לתקיפת עיתונאית אמריקאית ביום שישי: "התמונות והמראות מטרידים אותנו מאוד. ביקשנו מהישראלים לפעול בנחישות נגד התופעות האלה". רוביו הוסיף כי "טראמפ לא רוצה לראות חיכוכים או משבר כלשהו ביהודה ושומרון. עיתונאית אמריקאית נקלעה לאזור, הותקפה והוכתה. יש תיעוד וידאו של האירוע. כל האירוע הזה היה פשוט מטריד, זה נראה רע מאוד".

קובי אטינגר