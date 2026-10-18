הפגנה בלתי חוקית חוסמת את כביש 4 בשני הכיוונים במחלף יבנה

מזכיר הממשלה אמר בוועידת מקור ראשון וצמת: "דאגנו שכמעט כל הסביבה של נתניהו תהיה אנשים דתיים - ראש המל״ל, המשנה שלו, ראש הסגל ואחרים". לא ברור אם דבריו נאמרו ברצינות או בציניות.

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