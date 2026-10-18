10 חשודים נעצרו ועוכבו בחקירת רצח נער בן 17 באשקלון

מקורות עזתיים המזוהים עם הזרוע הצבאית של חמאס מסרו כי קבוצת פעילים מהזרוע מתה בימים האחרונים במנהרות רפיח, לאחר שהייתה נצורה בהן כשנה וחצי. בין ההרוגים: עבד אלפתאח זקות, פעיל מחטיבת רפיח. קרובי משפחתו אישרו את הדבר.

קובי אטינגר