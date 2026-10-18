רוכב אופנוע בן 32 נפצע בינוני בתאונה בבת ים

האנליסט הפוליטי מסר בראיון כי שתי מפלגות שורפות מנדטים לשני הצדדים • טען שאחוזי ההצבעה אצל החרדים והערבים משפיעים על התוצאה | "המשקיפים של השמאל יפגשו את מצביעי הליכוד בקלפיות" (פוליטי מדיני)

יוני גבאי