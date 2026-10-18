רוכב אופנוע בן 32 נפצע בינוני בתאונה בבת ים

מבזקים נוספים
בגלל איראן? ההחלטה הדרמטית של הרמטכ"ל בנוגע ליום הבחירות
הרמטכ"ל החליט על מהלך דרמטי ביום הבחירות, ברקע הערכות מודיעיניות שהתקיימו בצה"ל | בעוד איראן נערכת לסבב נוסף, קיים חשש גם מפיגועים מבית בניסיון לפגוע במערכת הבחירות (חדשות)כיכר השבת
עיתונאי צרפתי בשידור: הפורעים שרפו חנויות של יהודים - ודילגו על של מוסלמים
במה שמזכיר תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי, עיתונאי צרפתי טוען כי הפורעים בעיר מרסיי שרפו והשחיתו חנויות בבעלות יהודים - ודילגו על של שכניהם המוסלמים | לטענתו, הכל תוכנן מראש באופן מדוקדק (חדשות)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 17:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
פילבר מתייחס לסקרים לקראת הבחירות: כך זה בסוף יגמר לגוש הימין - וזו הסיבה
האנליסט הפוליטי מסר בראיון כי שתי מפלגות שורפות מנדטים לשני הצדדים • טען שאחוזי ההצבעה אצל החרדים והערבים משפיעים על התוצאה | "המשקיפים של השמאל יפגשו את מצביעי הליכוד בקלפיות" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
החשודה שפרצה לחנות טלפונים בעיר החרדית – והסתבכה בענק
שוטרי תחנת מודיעין עילית עצרו תושבת בית שמש בחשד למעורבות בשורת אירועי פריצה, ובהם לחנות טלפונים במודיעין עילית וכן למנזר בירושלים. בחיפוש שנערך על החשודה נתפס רכוש רב החשוד כגנוב, הכולל אלפי דולרים, שקלים רבים ותכשיטי זהב | כל הפרטים (בארץ)קובי רוזן
שני פצועים בתאונה בין שלושה רכבים בכביש 90
נהג רכב כבן 32 נפצע באורח בינוני ונהגת בת 35 נפצעה קל בתאונת דרכים עם מעורבות שלושה כלי רכב בכביש 90 סמוך לצומת בית זרע. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה ושני הפצועים פונו לבית חולים.קובי רוזן
סערה בעיר הדרומית: צו סגירה דרמטי לישיבה, פינוי הבחורים נדחה
כבאות והצלה הוציאה צו סגירה לישיבת הקיבוץ בירוחם בראשות הרב חיים קוק, בעקבות ליקויי בטיחות אש חמורים | ביום שישי הגיעו כבאים למקום במטרה לפנות את הבחורים, אך בעקבות התערבות ראשת המועצה נדחה הפינוי (בארץ, חרדים)קובי ישראל
נער בן 12 נפצע בינוני בתאונת דרכים ברהט
נער בן 12 נפצע בתאונת דרכים ברהט והובא למרפאה מקומית בשעה 15:44. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני, עם חבלת ראש.קובי רוזן