מבזקים נוספים
רוכב קטנוע בן 21 נפצע בינוני בתאונה בכביש 40
רוכב קטנוע בן 21 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים עם מעורבות רכב בכביש 40 סמוך למחלף ירקון. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה לרוכב ולנהגת הרכב בת 25 שנפצעה קל. שני הפצועים פונו לבתי החולים מאיר ובלינסון.קובי רוזן
אגוזי הסוכה של הרבי | מעמד פתיחת הזמן בבאבוב 45 וחלוקת שיירי סגולה
האדמו"ר מבאבוב 45 מסר דרשת פתיחת הזמן לפני מאות תלמידי הישיבות לקראת התחלת זמן חורף | בשיחת קודשו עורר הרבי את הבחורים להתחזק בעבודת השם | בסיום השיחה, עברו הבחורים לקבלת ברכת קודש וכן אגוזים משיירי הנוי סוכה שנתלו בסוכה הגדולה של בית המדרש כמסורת וכסגולה מיוחדת לשמירה, לברכה ולהצלחה (חסידים - עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
ח"כ מאיר פרוש מתחייב: "לא נסכים לדחות את חקיקת הגיוס, לא תהיה ממשלה איתנו ללא הגיוס תחילה"
שבוע וחצי לבחירות 2026: יו"ר 'שלומי אמונים' ח"כ מאיר פרוש מתחייב בריאיון באולפן 'כיכר' כי לא תקום ממשלה ללא חוק גיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, מתייחס לשאלת הגושים, מעריך שגוש נתניהו ישיג את ה-61, מזלזל בריצה של מפלגת 'הציבור החרדי' של מוטי לייטנר, מתייחס לפיצול מ'הסיעה המרכזית, החשש שחסידי גור לא יצביעו בהמוניהם ומפתיע בתמיכה בפריימריז ב'אגודת ישראל' | הריאיון המלא (פוליטי)ישי כהן
הילולת רחל אמנו תשפ"ז; כל הסדרי התנועה, החניה והתחבורה הציבורית
לקראת הילולת רחל אמנו ע"ה החל השבוע, המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים מפרסם את ההסדרים המלאים, החל מחסימות צירים וכל הנחיות המשטרה | באצטדיון טדי ייפתחו קווים ייעודיים, רכבים קלים לנכים, אין כניסה לרכבים פרטיים וכל מה שצריך לדעת לפני שיוצאים (חרדים)חזקי שטרן
החקירה הסתיימה
לאחר שעות ארוכות: הסתיימה חקירתו של ח״כ יצחק קרויזר בלהב 433 בחשד לתקיפת שוטרים במהלך התקרית במצפה יריחו.
בן גביר: לשכת נתניהו התחייבה לאיחוד האירופי להדיח אותי מהממשלה הבאה
שר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר טען כי לשכת ראש הממשלה התחייבה למדינות באיחוד האירופי שהוא לא יהיה חלק מהממשלה הבאה. הליכוד הגיב: "בן גביר ממשיך בספינים פוליטיים שקריים וירי בתוך הנגמ״ש".כיכר השבת
איזנקוט לטראמפ: מעריך אותך, אבל אזרחי ישראל יחליטו
גדי איזנקוט השיב לקרן מרציאנו כי יש לו הערכה רבה לנשיא טראמפ, אך רק אזרחי ישראל יחליטו על עתידה של המדינה.כיכר השבת
קטסטרופה: פריז בוערת ובית כנסת חולל | סערת ינון מגל והקוף
מהומות ענק בצרפת: בית הכנסת בפריז חולל וספרי תורה נזרקו | נתניהו מגנה את אמירת ינון מגל, דרעי מתייצב לצידו |הפגנה הבוקר של הרצפניקים | טלטלה במערכת הבריאות: חשד ללקיחת דם ממטופלים ללא הסכמה בקפלן | איומים בבריטניה: הושחתו בתי עובדי אלביט | איפה המשילות: תיעוד ירי חריג בסכנין לצד צלם צמוד | והתיעוד הקיצוני היומי: רעול פנים ניסה לפרוץ לחנות בצרפת וחטף מכה כואבת | (היום בכיכר)כיכר השבת