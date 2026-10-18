אחרי התמיכה של טראמפ: נתניהו עלה על גג - ופרסם סרטון מיוחד

מבזקים נוספים
מחבישת הקאלפיק ועד להנחת תפילין; שמחת בר המצווה לנכד האדמו"רים מויז'ניץ ופרמישלאן
ברוב פאר והדר נערכה בהיכל בית המדרש הגדול ויז׳ניץ שמחת הבר מצווה ומעמד הנחת התפילין וחבישת הקאלפיק לנכד האדמו״רים מויז׳ניץ ופרמישלאן, הבחור בר המצווה משה יהושע רוזנבוים ני״ו, בן הרה״ג רבי דוד רוזנבוים, בהשתתפות קהל החסידים ובני המשפחה הרוממה (חסידים)חיים רוזנבוים
צה"ל יערוך תרגיל צבאי במרחב חיפה החל ממחר
תרגיל צבאי ייערך החל ממחר (יום ב') בשעות הבוקר באזור חיפה ויסתיים ביום שלישי בשעות הערב. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי שיט. התושבים ישמעו קולות ירי והדי פיצוצים באזור.ב. ניסני
שני סקרים דרמטיים קובעים: וינטר צולל הרחק מתחת לאחוז החסימה
שבוע ויומיים בלבד לפני הבחירות בישראל, שני סקרים קובעים כי מפלגתו של עופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה | אחרי הקמפיין של נתניהו נגד המפלגה, בשלב זה נראה כי מפלגתו של וינטר לא תכנס לכנסת (חדשות)כיכר השבת
סקר ערוץ 15: 57 מנדטים לקואליציה מול 49 לאופוזיציה
סקר חדש של ערוץ 15 מעניק לקואליציה 57 מנדטים מול 49 לאופוזיציה. לפי הסקר, מפלגות וינטר וזליכה לא עוברות את אחוז החסימה.כיכר השבת
נער בן 12 נפצע בינוני בתאונת קורקינט סמוך למחלף בית רימון
נער בן 12 נפצע במהלך רכיבה על קורקינט סמוך למחלף בית רימון במרחב גלבוע. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי פוריה במצב בינוני, עם חבלת ראש. האירוע אירע בשעה 17:14.קובי רוזן
נתניהו מנהל מגעים עם יו"ר החרדים החדשים מוטי לייטנר לפרישה
ראש הממשלה נתניהו מנהל מגעים עם יו"ר מפלגת החרדים החדשים מוטי לייטנר בנושא פרישה. לייטנר מסרב להתחייב לתפקיד שר בממשלה הבאה או לשיריון בבחירות הבאות, אך יש התקדמות בשיחות. מהמפלגה נמסר: "אנחנו ממשיכים עד הסוף".כיכר השבת
רוכב אופנוע בן 21 נפגע מרכב בכביש 40 ופונה במצב בינוני
צעיר בן 21 נפגע מרכב בעת שרכב על אופנוע בכביש 40 סמוך למחלף ירקון בשעה 18:36. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני, עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
מסמכים דרמטיים חושפים: כך סייעה ישראל להעברת כמעט 2 מיליארד דולר מקטאר לעזה
תחקיר TIME חושף מכתבים של בכירי ביטחון להנהגה הקטארית | ישראל פיקחה על מנגנון הסיוע ופעלה לשימורו | המחלוקת מתחדדת לקראת הבחירות (פוליטי מדיני)כיכר השבת