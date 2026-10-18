אחרי התמיכה של טראמפ: נתניהו עלה על גג - ופרסם סרטון מיוחד

שבוע ויומיים בלבד לפני הבחירות בישראל, שני סקרים קובעים כי מפלגתו של עופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה | אחרי הקמפיין של נתניהו נגד המפלגה, בשלב זה נראה כי מפלגתו של וינטר לא תכנס לכנסת (חדשות)

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