מבזקים נוספים
נער בן 12 נפצע בינוני בתאונת קורקינט סמוך למחלף בית רימון
נער בן 12 נפצע במהלך רכיבה על קורקינט סמוך למחלף בית רימון במרחב גלבוע. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי פוריה במצב בינוני, עם חבלת ראש. האירוע אירע בשעה 17:14.קובי רוזן
נתניהו מנהל מגעים עם יו"ר החרדים החדשים מוטי לייטנר לפרישה
ראש הממשלה נתניהו מנהל מגעים עם יו"ר מפלגת החרדים החדשים מוטי לייטנר בנושא פרישה. לייטנר מסרב להתחייב לתפקיד שר בממשלה הבאה או לשיריון בבחירות הבאות, אך יש התקדמות בשיחות. מהמפלגה נמסר: "אנחנו ממשיכים עד הסוף".כיכר השבת
רוכב אופנוע בן 21 נפגע מרכב בכביש 40 ופונה במצב בינוני
צעיר בן 21 נפגע מרכב בעת שרכב על אופנוע בכביש 40 סמוך למחלף ירקון בשעה 18:36. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני, עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
מסמכים דרמטיים חושפים: כך סייעה ישראל להעברת כמעט 2 מיליארד דולר מקטאר לעזה
תחקיר TIME חושף מכתבים של בכירי ביטחון להנהגה הקטארית | ישראל פיקחה על מנגנון הסיוע ופעלה לשימורו | המחלוקת מתחדדת לקראת הבחירות (פוליטי מדיני)כיכר השבת
אחרי התמיכה של טראמפ: נתניהו עלה על גג - ופרסם סרטון מיוחד
נתניהו השיב להודעת התמיכה של טראמפ בסרטון מיוחד שצולם על גג מבנה |ראש הממשלה הבהיר מה המשמעות מאחורי דבריו של טראמפ | "זה הקיום שלנו עצמו" (פוליטי מדיני)כיכר השבת
רוכב קטנוע בן 21 נפצע בינוני בתאונה בכביש 40
רוכב קטנוע בן 21 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים עם מעורבות רכב בכביש 40 סמוך למחלף ירקון. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה לרוכב ולנהגת הרכב בת 25 שנפצעה קל. שני הפצועים פונו לבתי החולים מאיר ובלינסון.קובי רוזן
אגוזי הסוכה של הרבי | מעמד פתיחת הזמן בבאבוב 45 וחלוקת שיירי סגולה
האדמו"ר מבאבוב 45 מסר דרשת פתיחת הזמן לפני מאות תלמידי הישיבות לקראת התחלת זמן חורף | בשיחת קודשו עורר הרבי את הבחורים להתחזק בעבודת השם | בסיום השיחה, עברו הבחורים לקבלת ברכת קודש וכן אגוזים משיירי הנוי סוכה שנתלו בסוכה הגדולה של בית המדרש כמסורת וכסגולה מיוחדת לשמירה, לברכה ולהצלחה (חסידים - עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
ח"כ מאיר פרוש מתחייב: "לא נסכים לדחות את חקיקת הגיוס, לא תהיה ממשלה איתנו ללא הגיוס תחילה"
שבוע וחצי לבחירות 2026: יו"ר 'שלומי אמונים' ח"כ מאיר פרוש מתחייב בריאיון באולפן 'כיכר' כי לא תקום ממשלה ללא חוק גיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, מתייחס לשאלת הגושים, מעריך שגוש נתניהו ישיג את ה-61, מזלזל בריצה של מפלגת 'הציבור החרדי' של מוטי לייטנר, מתייחס לפיצול מ'הסיעה המרכזית, החשש שחסידי גור לא יצביעו בהמוניהם ומפתיע בתמיכה בפריימריז ב'אגודת ישראל' | הריאיון המלא (פוליטי)ישי כהן