מבזקים נוספים
חשד לפצצה: מטוס שהמריא מישראל לווינה ביצע נחיתת חירום בבולגריה
מטוס שהמריא מישראל לווינה נחת בבולגריה בעקבות דיווח על חפץ חשוד (בעולם)אריה רוזן
ח"כ מאיר פרוש לא מודאג: "חסיד גור רואה בדיוק מה האדמו"ר אומר שצריך לעשות, זה פשוט מאוד"
שבוע וחצי לבחירות 2026: יו"ר 'שלומי אמונים' ח"כ מאיר פרוש מתחייב בריאיון באולפן 'כיכר' כי לא תקום ממשלה ללא חוק גיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, מתייחס לשאלת הגושים, מעריך שגוש נתניהו ישיג את ה-61, מזלזל בריצה של מפלגת 'הציבור החרדי' של מוטי לייטנר, מתייחס לפיצול מ'הסיעה המרכזית, החשש שחסידי גור לא יצביעו בהמוניהם ומפתיע בתמיכה בפריימריז ב'אגודת ישראל' | הריאיון המלא (פוליטי)ישי כהן
"יש אחד עם כיפה סרוגה": המתקפה של גפני על בנט לעיני אלפי איש | צפו
ימים ספורים קודם לבחירות יצא גפני במתקפה נגד נפתלי בנט ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', מול אלפי בני הקהילות החרדיות בחיפה | "כל מה שהוא הולך לעשות בארץ ישראל זה לגייס בחורי ישיבות" (בארץ)משה בשן
ישראל דורשת פיצוי: סעודיה תרכוש 48 מטוסי F-35
הקונגרס לא חסם את העסקה ההיסטורית • ישראל דורשת חבילת פיצויים כדי לשמור על יתרון צבאי | הסכם שישנה את מאזן הכוחות (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
מקרון מאשים את השמאל הקיצוני: "ביקשו להפיל את הרפובליקה"
לפחות 1,800 בני אדם נעצרו במהומות שפרצו ברחבי צרפת, במהלכן נבזזו מאות חנויות והוצתו מבני ציבור | מקרון האשים גורמי שמאל קיצוני באלימות והזהיר: "מי שביקשו להפיל את הרפובליקה ייתנו על כך את הדין" (בעולם)אריה רוזן
טיבי: נאפשר הקמת ממשלה חלופית ונדיח את נתניהו ואוחנה
חבר הכנסת אחמד טיבי הצהיר כי לאחר הבחירות תאפשר מפלגתו הקמת ממשלה חלופית, ובכך תדיח את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת שר הביטחון ישראל כ"ץ.כיכר השבת
בצל הסקרים: נתניהו במגעים על פרישה עם יו"ר "הציבור החרדי" מוטי לייטנר
עמית סגל דיווח על מגעים בין ראש הממשלה נתניהו ליו״ר מפלגת ״הציבור החרדי״ מוטי לייטנר בניסיון להביא לפרישתו מהמרוץ. לפי הדיווח יש התקדמות בשיחות | במקביל, המפלגה מתקשה להתקרב לאחוז החסימה בסקרים האחרונים (בארץ)קובי ישראל
7 נפגעים בתאונת דרכים ברהט - 2 במצב בינוני
שבעה נפגעים בגילאים שונים נפצעו בתאונת דרכים עם מעורבות שני רכבים באיזור התעשייה ברהט. שניים מהם נפצעו באורח בינוני וחמישה קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה, ואחד הפצועים הבינוניים פונה לבית החולים.קובי רוזן