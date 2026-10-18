שבוע וחצי לבחירות 2026: יו"ר 'שלומי אמונים' ח"כ מאיר פרוש מתחייב בריאיון באולפן 'כיכר' כי לא תקום ממשלה ללא חוק גיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, מתייחס לשאלת הגושים, מעריך שגוש נתניהו ישיג את ה-61, מזלזל בריצה של מפלגת 'הציבור החרדי' של מוטי לייטנר, מתייחס לפיצול מ'הסיעה המרכזית, החשש שחסידי גור לא יצביעו בהמוניהם ומפתיע בתמיכה בפריימריז ב'אגודת ישראל' | הריאיון המלא (פוליטי)

ישי כהן