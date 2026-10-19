מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00

יושב ראש 'ישראל ביתנו', ח"כ אביגדור ליברמן, מבהיר באולפן 'כיכר השבת' כי יצביע נגד ממשלת מיעוט בתמיכת חברי הכנסת הערבים - גם לתקופת מעבר | ליברמן טוען כי צעד כזה יעניק רוח גבית אדירה לסיעות החרדיות ולליכוד: "באותו רגע שחזרת לבחירות, אתה מקפיץ את גוש המשתמטים" • צפו בקטע מהריאיון המלא שישודר הערב ( פוליטי)

ישי כהן