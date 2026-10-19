מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00

מבזקים נוספים
תורידו את הראש: נציגת 'עמך ישראל' הותקפה בסיור ביו"ש
מועמדת 'עמך ישראל' הותקפה באבנים בכפר תורמוס עיא • הרכב ניזוק ומשתתפים נפצעו קל | "אמשיך להילחם על שמה של מדינת ישראל" | צפו (צבא וביטחון)יוני גבאי
אסיר משוחרר שריצה עולם על רצח ישראלי חוסל בתקיפה בעזה
לפי מקורות עזתיים, כטב"מ ישראלי חיסל בשכונת שיח' רצ'ואן בצפון עזה את האסיר המשוחרר עבדאללה א-זיתאוי מהכפר ג'מאעין בשכם. א-זיתאוי ריצה מאסר עולם על רצח הישראלי זוהר שורגי באוגוסט 2001 ושוחרר בעסקת שליט.קובי אטינגר
תאונה בין קטנוע להולכת רגל ברחוב רבי עקיבא בבני ברק
הולכת רגל כבת 40 ורוכב קטנוע בן 46 נפגעו בתאונה ברחוב רבי עקיבא בבני ברק. האישה נחבלה בגפיה והרוכב נחבל בחזה. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי במקום, ומצבם מוגדר קל.קובי רוזן
כ"ץ למועצת השלום: צה"ל יפרק את חמאס ויפרז את עזה מנשק
שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר למועצת השלום כי מתקרב הזמן שבו צה"ל יפרק בעצמו את חמאס ויפרז את רצועת עזה מנשק ומנהרות.כיכר השבת
עדכון: אסיר משוחרר שריצה עולם על רצח ישראלי הוגדר פצוע קשה בתקיפה בעזה
לפי מקורות עזתיים, כטב"מ ישראלי תקף בשכונת שיח' רצ'ואן בצפון עזה את האסיר המשוחרר עבדאללה א-זיתאוי מהכפר ג'מאעין בשכם. א-זיתאוי ריצה מאסר עולם על רצח הישראלי זוהר שורגי באוגוסט 2001, ושוחרר בעסקת שליט. לפי עדכון ממקורות נוספים, טרם נקבע מותו והוא מוגדר פצוע קשה.קובי אטינגר
"ניכור לתכני מורשת וציונות - זה המוטו של מערכת החינוך" // דעה
שמעון טובול, מועמד מפלגת נעם לישראל לכנסת על מערכת החינוך הישראלית: "אפס שקיפות בתכני הלימוד, תוכניות חיצוניות שמופעלות ע"י עמותות זרות, מיעוט שיעורי תנ"ך אם בכלל וניכור לתכני מורשת וציונות"שמעון טובול
"גולדקנופף, דרעי וביבי יגיעו ל-70 מנדטים": ליברמן מסביר למה יצביע נגד ממשלת מיעוט
יושב ראש 'ישראל ביתנו', ח"כ אביגדור ליברמן, מבהיר באולפן 'כיכר השבת' כי יצביע נגד ממשלת מיעוט בתמיכת חברי הכנסת הערבים - גם לתקופת מעבר | ליברמן טוען כי צעד כזה יעניק רוח גבית אדירה לסיעות החרדיות ולליכוד: "באותו רגע שחזרת לבחירות, אתה מקפיץ את גוש המשתמטים" • צפו בקטע מהריאיון המלא שישודר הערב ( פוליטי)ישי כהן
טרגדיה; הרב מיכאל אליעזר דייטש ז"ל, קיפח את חייו בתאונה מחרידה בהודו
ברוך דיין האמת: מהודו הרחוקה מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו של איש רב פעלים, הרב מיכאל אליעזר דייטש ז"ל | המנוח אשר עשה מלאכתו ארעי ותורתו קבע, זכה לחבר למעלה מ-20 קונטרסי הלכה | המנוח ז"ל שהה בימים האחרונים ברישיקש שבצפון הודו – ושם קיפח את חייו בתאונה מחרידה • הותיר אחריו חמישה יתומים רכים (דיין האמת)חיים רוזנבוים