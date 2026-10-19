עוצר יציאות בצה"ל מיום חמישי: הרמטכ"ל מכין את הצבא לבחירות

הלוואה לעסק חדש או קיים, מימון מהבנק, מגוף חוץ בנקאי או מקרן בערבות המדינה? האפשרויות רבות, אבל ההבדלים ביניהן יכולים להשפיע על גובה הריבית, תנאי ההחזר ואפילו על סיכויי האישור. אז איך יודעים לאן לפנות, מה צריך להכין ולמה לפעמים כדאי להיעזר בליווי מקצועי? במאיץ הון מסבירים (כלכלה, עסקים)

יוסי כץ