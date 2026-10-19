המועמדת ברשימה של וינטר הותקפה באבנים: "כולם בסדר?" | צפו

שי אהרונוביץ' העלה מחדש את רעיון ביטול שטר ה-200 במאבק בכסף השחור • טען כי הצעד יכול להזרים 20-30 מיליארד שקלים לשנה | "התקציב ב-2027-2028 יהיה אכזרי" (כלכלה בארץ)

יוני גבאי