גנץ: לא אתמודד בבחירות הקרובות

הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון יצא לביקור בן שלושה ימים במדינות המפרץ, שהחל באיחוד האמירויות. מטרת הביקור: למצוא דרך להוזיל את מחירי הדלק בצרפת בעקבות "מחאת התיכוניסטים". מקרון אמר בנאום לאומה כי "כולנו חשים כעס הערב. אנחנו חשים גם בושה לנוכח המראות הקשים וההרס שהתחוללו ברחובותינו. מי שבזזו חייבים לתת את הדין על מעשיהם". הנשיא ייחס את המהומות למחירי הדלק היקרים בעקבות המלחמה באיראן.

קובי אטינגר