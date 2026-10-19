שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בראיון כי יש לבטל את הסכמי אוסלו ולפרק את הרשות הפלסטינית. לדבריו, "היא עומדת מאחורי כל הפרובוקציות נגד ישראל ומאחורי המהלכים המשפטיים הבינלאומיים נגדנו".

קובי אטינגר