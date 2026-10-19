מקרון יצא לביקור במדינות המפרץ כדי להוזיל מחירי דלק

יו"ר יהדות התורה יעקב אשר אמר על בני גנץ: "ידידי בני גנץ הוא 'מענטש', אדם שתרם רבות למדינת ישראל ולביטחונה לאורך שנים ארוכות". אשר הוסיף כי הוא מאחל לגנץ הצלחה גדולה ובטוח שיחזור ויתרום מכישרונותיו בהנהגת המדינה. "לצד חילוקי הדעות, תמיד ידענו לשמור על קשר אישי, שיח מכבד והערכה הדדית. בני הוא העדות החיה לכך שידידות והכרת הטוב אינן תלויות בחלוקה לגושים" אמר.

כיכר השבת