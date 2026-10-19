מקרון יצא לביקור במדינות המפרץ כדי להוזיל מחירי דלק

מבזקים נוספים
"אני לא מבטיח הבטחות": יעקב אשר חשף את תוכנית העבודה לחרדים העובדים | צפו
יו"ר דגל התורה קיים מפגש אינטימי בפתח תקווה עם עשרות חרדים עובדים • חשף את המאבקים שניהל בעבר להקמת מוסדות חינוך ומתחם ה-BBC | "אני אחרוש את הארץ גם בשביל הציבור המודרני" (חרדים)חנני ברייטקופף
"אתה מאוכזב מחברי הכנסת? אז תאכל חזיר?"; ההתבטאות החריפה של הרב נויגרשל
הרב מרדכי נויגרשל השווה את חובת ההצבעה לקיום מצוות בסיסיות • תקף בחריפות את ההתארגנות הפוליטית של החרדים העובדים | "ביזו והשפילו את הציבור עד עפר" (חרדים)חנני ברייטקופף
5 נפגעים בתאונה בין 3 רכבים בכביש 989 ליד עין קניא
חמישה אנשים נפגעו בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 989 סמוך לעין קניא. האירוע התרחש בשעה 15:41. צוותי מד"א מפנים לבית החולים זיו גבר בן 35 במצב בינוני עם חבלות בחזה ובבטן, וארבעה נפגעים נוספים במצב קל.קובי רוזן
השר חגג ברית מילה לבנו הרביעי - והעניק לו שם מיוחד על שם הסבא | תיעוד
שר הנגב והגליל והחוסן הלאומי חגג ברית לבנו הרביעי • הרך קיבל שם מיוחד על שם הסבא הרב יששכר וסרלאוף זצ"ל | חיים ישראל ומוטי כהן שרו באירוע (חרדים)איציק אוחנה
אשר מברך את גנץ: "מענטש" שתרם למדינה ויחזור ויתרום
יו"ר יהדות התורה יעקב אשר אמר על בני גנץ: "ידידי בני גנץ הוא 'מענטש', אדם שתרם רבות למדינת ישראל ולביטחונה לאורך שנים ארוכות". אשר הוסיף כי הוא מאחל לגנץ הצלחה גדולה ובטוח שיחזור ויתרום מכישרונותיו בהנהגת המדינה. "לצד חילוקי הדעות, תמיד ידענו לשמור על קשר אישי, שיח מכבד והערכה הדדית. בני הוא העדות החיה לכך שידידות והכרת הטוב אינן תלויות בחלוקה לגושים" אמר.כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 17:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
אשתו של ראש העיר כפר סבא פרצה בבכי בדיון: "מצבה הנפשי קשה מאוד"
בית המשפט האריך בארבעה ימים את מעצר ראש העיר כפר סבא ורעייתו | מיטל סער פרצה בבכי באולם ושומרת על זכות השתיקה | החקירה מתמקדת בהעברות כספים ומעורבות בניהול העירייה (בארץ, משפט)יאיר טוקר
פרמדיק איחוד הצלה הציל פועל שפיתח הלם אלרגי לצמר סלעים בבאר יעקב
פועל כבן 40 פיתח תגובה אלרגית חריפה לצמר סלעים במהלך עבודות שיפוצים בבאר יעקב. הפרמדיק אליהו אבידן מאיחוד הצלה הזריק לו אדרנלין והעניק סיוע רפואי מציל חיים. לאחר שמצבו התייצב, הפועל פונה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן