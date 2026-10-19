מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

"שלום רב, השעה 18:00, באולפן אריאל שרפר, עם סיכום יומי של מבזקי חדשות כיכר FM

שכר על הפרישה

יושב ראש כחול לבן בני גנץ, הצהיר היום רשמית כי לא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. בהודעתו אמר: "אמשיך להיאבק למען אחדות. זה הפתרון היחיד שימנע אסון נוסף וישמור על ישראל מול כל האתגרים מבית ומחוץ".

התגובות לפרישת גנץ לא איחרו לבוא

יו"ר יהדות התורה, יעקב אשר כינה את גנץ "מענטש" ואמר כי הוא תרם רבות למדינת ישראל ולביטחונה לאורך שנים. הוא הביע תקווה שגנץ יחזור ויתרום מכישרונותיו להנהגת המדינה, והדגיש את הקשר האישי וההערכה ההדדית ביניהם, למרות חילוקי הדעות הפוליטיים. יו"ר ישר איזנקוט הגיב על פרישתו של גנץ והגדירה "החלטה נכונה ואחראית". תגובות נוספות באתר כיכר.

לחץ מהימין:

מפלגות הימין מגבירות את הלחץ על עופר וינטר בעקבות החלטת גנץ לפרוש מהמרוץ רגע לפני הבחירות. וינטר, שצלח בהצלחה את משבר ההתבטאויות מהעבר של מספר שתים במפלגתו יוסף חדאד, הבהיר שבכוונתו לרוץ עד הסוף אך כך הצהיר גם גנץ, עד הודעת הפרישה שפורסמה היום.

הבטחה לפני בחירות

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לקמפיין הבחירות של עצמה יהודית בו נטען כי גורמים בינלאומיים לוחצים עליו לכאורה להקים ממשלה בלי איתמר בן-גביר. נתניהו קרא לבוחרים לא להאמין לספינים והצהיר כי בן גביר יהיה שר בכיר בממשלה הבאה.

ליברמן לא מתמעט

יושב ראש 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן, הבהיר בראיון מיוחד כי יצביע נגד ממשלת מיעוט בתמיכת חברי הכנסת ערבים, גם לתקופת מעבר. ליברמן טוען כי צעד כזה יעניק רוח גבית אדירה לסיעות החרדיות ולליכוד. לדבריו, "באותו רגע שחזרת לבחירות ללא הכרעה, אתה מקפיץ את גוש המשתמטים". הראיון המלא של ישי כהן עם ח"כ ליברמן באתר כיכר השבת

פרשת השחיתות העירונית

בית המשפט האריך את מעצרו של ראש העיר כפר סבא ורעייתו בארבעה ימים נוספים. במהלך הדיון, רעייתו מיטל סער פרצה בבכי ושמרה על זכות השתיקה. החקירה מתמקדת בהעברות כספים ומעורבות בניהול העירייה השוטף.

הצלת פעוטה בטבריה

צוותי איחוד הצלה הצילו את חייה של פעוטה בת שנתיים בטבריה, שפיתחה תגובה אלרגית מסכנת חיים לאחר שנחשפה לביצים. החובש ינון אשר אלקיים הזריק לה אדרנלין והעניק לה סיוע רפואי מציל חיים והתינוקת פונתה לבית החולים להמשך טיפול והשגחה. שירותי החירום וההצלה מזכירים כי בכל מקרה של תגובה אלרגית חריפה במקום ציבורי יש לפעול בקור רוח ולאתר מזרק אדרנלין ובמקביל להזעיק סיוע רפואי בהקדם האפשרי.

תחזית מזג האוויר

היום מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, הנמוכות מהרגיל לעונה.

בימים הקרובים צפויה התחממות הדרגתית.

עד כאן מבזקי חדשות כיכר FM להיום. המבזק הבא ישודר מחר בשעה 10:00 בבוקר. להשתמע."