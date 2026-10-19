חקירה סמויה משותפת של שוטרי תחנת ראשון לציון, המשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה ומפקחי רשות הטבע והגנים הגיעה היום (שני) לסיומה עם מעצר של 14 חשודים, בחשד להשלכה ולהטמנה בלתי חוקית של פסולת בניין ועפר באזור המרכז.

על פי ההודעה המשותפת של דוברות המשטרה, דוברות המשרד להגנת הסביבה ודוברות רשות הטבע והגנים, החשודים פעלו באתרים פיראטיים בתחומי ראשון לציון וחולון. במסגרת הפעילות הנרחבת פשטו כוחות האכיפה על האתר ועל משרדי החשודים, ערכו חיפושים ועצרו את החשודים לחקירה.

במהלך הפעילות נתפסו 18 משאיות, שני שופלים ורכב פרטי, וכן המחאות ומסמכים שונים המצביעים על קשר בין החשודים לביצוע העבירות. שווי הרכוש שנתפס מוערך בעשרות מיליוני שקלים, ובכוונת המדינה לבקש את חילוטם.

בהתאם לצורכי החקירה ולממצאיה, יובאו העצורים מחר לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם. גורמי האכיפה הדגישו כי פעילות זו היא חלק מרצף מבצעי של גורמי האכיפה השונים, במטרה להגביר את המשילות ולאכוף בלתי מתפשרת נגד עבריינות סביבתית.

הפעילות שנערכה היום מהווה נדבך משמעותי בשמירה על הסביבה, שכן אתרים פיראטיים כדוגמת אלו עשויים לגרום להתפרצות שריפות, זיהום אוויר ופגיעה במקורות המים. זו אינה הפעם הראשונה שגורמי האכיפה פועלים נגד תופעת השלכת הפסולת הבלתי חוקית באזור המרכז.

כזכור, בתחילת השנה חתם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, על תיקון לצו הביטחון נגד איום שריפות הפסולת ביהודה ושומרון, בהתאם להנחיית שר הביטחון ישראל כ"ץ. הצו המתוקן מאפשר תפיסה והחרמה מנהלתית של רכבים, ציוד ואמצעים המשמשים להובלת פסולת, להצתות ולהשלכת פסולת בלתי חוקית.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס בעבר לתופעת שריפת הפסולת והשלכת האשפה על ידי פלסטינים ביהודה ושומרון, והציע להשית את התשלום על הרשות הפלסטינית. "נקזז את עלויות פינוי הפסולת ביהודה ושומרון מהרשות הפלסטינית", אמר סמוטריץ' בכנס עיריית ראש העין למיגור זיהום האוויר משריפות הפסולת הפיראטיות.

גם מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, התייחס בעבר לנושא פינוי הפסולת ברשויות המקומיות. בדו"ח שפורסם בשנת 2022, המבקר המליץ לעיריית בית שמש לקדם פתרונות להטמנת פסולת, וציין כי משקל הפסולת הממוצע לנפש בישראל עומד על 680 ק"ג, גבוה ממשקל הפסולת הממוצע לנפש במדינות ה-OECD.