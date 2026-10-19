נעצרו 4 חשודים בתקיפת צוות אבטחה בבית החולים פוריה

מבזקים נוספים
לפיד על פרישת גנץ: מי שסומך על נתניהו כך זה נגמר
יאיר לפיד הגיב לפרישת בני גנץ מהממשלה ואמר: "מאחל לו הצלחה. זו הזדמנות להיזכר שמי שסומך על נתניהו והולך יחד איתו - כך זה ייגמר".כיכר השבת
סמוטריץ' קורא לבטל את הסכמי אוסלו ולפרק את הרשות הפלסטינית
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בראיון כי יש לבטל את הסכמי אוסלו ולפרק את הרשות הפלסטינית. לדבריו, "היא עומדת מאחורי כל הפרובוקציות נגד ישראל ומאחורי המהלכים המשפטיים הבינלאומיים נגדנו".קובי אטינגר
איך זה לא היה עד היום? בשורה היסטורית והלכתית לנופשים בים המלח
המשרד לשירותי דת יקים מקווה טהרה ראשון במתחם המלונות בעין בוקק • השקעה של כ-2 מיליון שקל ופתרונות הלכתיים מגוונים | מענה לציבור הנופשים והמבקרים באזור (חרדים)קובי אטינגר
מבצע ענק: עשרות נעצרו בחשד להשלכת פסולת בניין בלתי חוקית | תיעוד
חקירה סמויה משותפת של המשטרה והמשטרה הירוקה הגיעה לסיומה • נתפסו 18 משאיות ושני שופלים בשווי עשרות מיליוני שקלים | מבצע נרחב נגד עבריינות סביבתית (חדשות)דניאל הרץ
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
"אני לא מבטיח הבטחות": יעקב אשר חשף את תוכנית העבודה לחרדים העובדים | צפו
יו"ר דגל התורה קיים מפגש אינטימי בפתח תקווה עם עשרות חרדים עובדים • חשף את המאבקים שניהל בעבר להקמת מוסדות חינוך ומתחם ה-BBC | "אני אחרוש את הארץ גם בשביל הציבור המודרני" (חרדים)חנני ברייטקופף
"אתה מאוכזב מחברי הכנסת? אז תאכל חזיר?"; ההתבטאות החריפה של הרב נויגרשל
הרב מרדכי נויגרשל השווה את חובת ההצבעה לקיום מצוות בסיסיות • תקף בחריפות את ההתארגנות הפוליטית של החרדים העובדים | "ביזו והשפילו את הציבור עד עפר" (חרדים)חנני ברייטקופף
5 נפגעים בתאונה בין 3 רכבים בכביש 989 ליד עין קניא
חמישה אנשים נפגעו בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 989 סמוך לעין קניא. האירוע התרחש בשעה 15:41. צוותי מד"א מפנים לבית החולים זיו גבר בן 35 במצב בינוני עם חבלות בחזה ובבטן, וארבעה נפגעים נוספים במצב קל.קובי רוזן