27 חודשי מאסר לרופא מסורוקה שנשבע אמונים לדאע"ש

ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו הודיע כי הוא מעניק סמכויית לראשי ערים ומחוזות להטיל עוצר לילי באזורים מועדים | הממשלה עוד לא החליטה על עוצר כולל אך הבהירה כי המהלך נשקל | ראש הממשלה הבהיר כי גם הכרזה על מצב חירום לאומי נלקחת בחשבון כאופציה (בעולם)

ישראל גראדווהל