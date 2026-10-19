הרבנים מכל החוגים נהרו; שמחת נישואי נכד הגאון רבי משה צדקה

תום עידן ה"שבועיים בכלא" בתוך חודשיים צפויה המערכת הצבאית להחמיר דרמטית את הענישה נגד עריקים חרדים ולשלוח אותם לחודשים ארוכים מאחורי סורג ובריח | דיון נוקב על תרבות הפייק והבינה המלאכותית, הונאות הוואטסאפ, המהומות באירופה ולמה אסור לשאול 'למה אתם מצביעים'? (דבר ראשון)

משה מנס ושוקי סלומון