5 הרוגים בארבע תקיפות ישראליות ברצועת עזה

מבזקים נוספים
הגואל הגיע? הציבור החרדי כבר שמע את ההבטחות האלה // משה קלמן
אנחנו, החסידים, כבר ראינו דבר או שניים בפוליטיקה החרדית. למדנו שלא כל פנים חדשות מבשרות דרך חדשה, ולא כל מי שמדבר בשם הדור הצעיר באמת מבין את מצוקותיו | טור דעה (דעות)משה קלמן
נתניהו שוחח עם טראמפ: "יש לנו עבודה לסיים, נרחיב את הסכמי אברהם"
ראש הממשלה נתניהו קיים שיחה עם הנשיא טראמפ. נתניהו אמר: "יש לנו עבודה לסיים, ואף אחד אחר לא יעשה את זה. אנחנו יכולים להרחיב את הסכמי אברהם". טראמפ השיב: "ניסחתי את ההודעה בעצמי, אני חושב שתביא ניצחון עצום. התייחסו אליך בצורה לא הוגנת במדינה שלך. נוכיח שאתה לוחם גדול בקרוב".כיכר השבת
התרעה על חשש לחדירת מחבלים באביתר שבשומרון
פיקוד העורף הפעיל התרעה ביישומון על חשש לחדירת מחבלים באביתר שבחטיבת שומרון. צה"ל בודק את פרטי האירוע ונמצא בקשר שוטף עם התושבים וגורמי הביטחון במרחב.ב. ניסני
השיחה החמה שהתקיימה בין נתניהו לטראמפ: "נסיים את העבודה יחד" | צפו
ראש הממשלה נתניהו הודה לנשיא טראמפ על תמיכתו • טראמפ כינה את נתניהו "לוחם" וחזה לו "ניצחון עצום" | צפו בשיחה המלאה (פוליטי מדיני)יוני גבאי
חשד לחדירת מחבלים באזור אביתר בשומרון
פיקוד העורף הורה לתושבי אביתר באזור שומרון להיכנס מיד למרחב המוגן בעקבות חשד לחדירת מחבלים לאזור.ב. ניסני
קטטה אלימה בין אוהדי כדורגל בירושלים - שניים נעצרו
שוטרי מחוז ירושלים פיזרו קטטה אלימה שפרצה בין אוהדי כדורגל בדרכם לאצטדיון טדי. במהלך העימות הושלכו חפצים ואבנים, ומספר מעורבים נפצעו באורח קל. שני חשודים במעורבות בקטטה נעצרו והועברו לחקירה בתחנת מוריה. כוחות משטרה, לוחמי מג"ב ופרשים פעלו במהירות לחציצה בין הצדדים. המשטרה פועלת לאיתור מעורבים נוספים באירוע.קובי רוזן
שבוע לבחירות • האם אתם חוששים להצביע למפלגה שלכם? | כנסו והצביעו
שבוע לבחירות לכנסת ה-26 - האם אתם יודעים למי תצביעו והאם אתם מרגישים חופשיים להצביע למפלגה שלכם? | וגם, מי הכי מתאים לתפקיד ראש הממשלה? | כנסו והצביעו לסקר 'כיכר השבת' ו'סופר דאטה' (פוליטי)כיכר השבת