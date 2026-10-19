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מבזקכיכר השבת

5 הרוגים בארבע תקיפות ישראליות ברצועת עזה

חמישה פלסטינים נהרגו בארבע תקיפות שביצע צה"ל ברצועת עזה מאז שעות הבוקר. בתקיפה ליד גשר שיח' רצ'ואן בצפון עזה נהרג מוחמד שעשעה, אסיר משוחרר בעסקת שליט. שני הרוגים נוספים, וליד שכשכ ויוסף סלים אבו ע'אלי, נהרגו בתקיפת כטב"ם באזור קיזאן אבו רשוואן דרומית לח'אן יונס. עבדאללה חרז נהרג בתקיפה מאחורי מסעדת א-תאג' בעיר עזה, ותאמר א-צבאע' נהרג בתקיפה ברחוב אלג'לאא' בצפון העיר.

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