אביגדור ליברמן באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא 10 10 0:00 / 17:23 אביגדור ליברמן באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא

רב ראשי אחד, ביטול הגוף הבוחר, תחבורה ציבורית בשבת וחובת גיוס מלאה לכולם: ימים ספורים לפני פתיחת הקלפיות, התייצב יו"ר 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן באולפן 'כיכר השבת' לריאיון מקיף עם ישי כהן.

בריאיון מציג ליברמן את קווי היסוד שלו לממשלה הבאה, שולח את הסיעות החרדיות ל"מדבר אופוזיציוני", ומסביר מדוע הוא בטוח שגוש המשרתים ישיג הכרעה ברורה בקלפי. צפו בריאיון המלא. בפתח הדיון בסוגיית שוויון בנטל, נשאל ליברמן האם הוא עומד מאחורי דרישתו החד -משמעית לגיוס חובת מלא לכולם ללא פטורים, והשיב נחרצות: "אני עומד מאחורי הדרישה הזאת גם היום ביתר שאת! אתה ראית, רק אתמול היו פרסומים על באמת שיא ההשתמטות משירות צבאי. אתה רואה השתוללות, זה כבר לא רק שוליים, זה לא רק הפלג הירושלמי. כשרב ראשי לישראל לשעבר אומר: 'אתם מקבלים צו גיוס? תקרעו, תזרקו לאסלה!', כל הצרחות 'נמות ולא נתגייס'... אנחנו לא נוותר על זה, פשוט לא תהיה ממשלה."

אביגדור ליברמן בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

כשצוין בפניו כי ראשי הסיעות החרדיות - אריה דרעי, יצחק גולדקנופף, יעקב אשר ומאיר פרוש - הצהירו בריאיונות ב'כיכר השבת' כי לא ייכנסו לשום קואליציה ללא הסדרת מעמד תלמידי הישיבות, השיב ליברמן בחדות: "אני אומר לך מראש: אני לא יושב בקואליציה עם גולדקנופף ודרעי, נקודה."

לדבריו, על המפלגות החרדיות לצאת לתקופת צינון ממושכת מהשלטון: "הם חייבים פשוט, כמו שמשה רבנו לקח את עם ישראל ל-40 שנה למדבר - הם צריכים לפחות שתי קדנציות להיות במדבר!".

מהפכה בדת ומדינה: רב ראשי אחד, ביטול הגוף הבוחר ותחבורה בשבת

בהמשך הריאיון שרטט יו"ר ישראל ביתנו את תוכניתו המלאה לשינוי סדרי הבראשית ביחסי דת ומדינה בישראל, והציג שורה של צעדים דרמטיים:

שינוי מבנה הרבנות הראשית: "שינוי דרמטי ברבנות - לא יותר שני רבנים ראשיים! יהיה רב ראשי אחד במדינת ישראל, יהיה רב ראשי אחד לכל עיר, לכל רשות מקומית, לא נזקקים לשני רבנים."

ביטול הגוף הבוחר ושירות צבאי כחובה: "לא יהיה יותר גוף בוחר שבוחר את הרבנים הראשיים... כמו כל עובד מדינה. אתה יודע, כמו שמתמנה ראש שב"כ... ראש הממשלה ימליץ על המועמד, ילך לוועדת גרוניס, משם חוזר לממשלה." ליברמן הוסיף קריטריון סף חדש: "רק בתנאי... אחד הקריטריונים: שירות צבאי. פשוט לא יהיה [רב ראשי שלא שירת בצה"ל]."

תחבורה ציבורית בשבת: "חד וחלק! זו הרי צביעות: יש תחבורה ציבורית בשבת - הרכבים הפרטיים נוסעים, המוניות עובדות, בחיפה יש לך תחבורה ציבורית בשבת. אז מה שיוצא: רק מי שאין לו כסף, אז הוא לא יכול לנסוע. מי שלא יכול לקנות רכב או לא יכול להזמין מונית, אז הוא לא יכול לצאת."

רפורמות בכשרות ובגיור: בנושא הכשרות הבהיר כי "אין מונופול בכשרות!... יהיה חופשי, אין יותר מונופולים." בסוגיית הגיור הודיע כי ידרוש את אימוץ המתווה של שר המשפטים לשעבר: "אנחנו דורשים מתווה ניסים, דוח ניסים מלא בנושא גיור. הוא הביא דוח, וקשה להאשים את משה ניסים שהוא עוכר ישראל או שהוא לא מבין ביהדות."

אביגדור ליברמן בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

"ממשלת מיעוט תקפיץ את גוש נתניהו ל-70 מנדטים"

חלק מרכזי בשיחה הוקדש להצהרתו של ליברמן לפיה יצביע נגד הקמת ממשלת מיעוט הנשענת על הימנעות או תמיכה של הסיעות הערביות. ליברמן נימק את עמדתו בשני מישורים:

במישור העקרוני אמר: "להישען על הח"כים שאמרו כבר אחרי ה-7 באוקטובר שחמאס זה ארגון צדקה, או שמאשימים את חיילי צה"ל ברצח ובפשעים נגד האנושות – לא את חמאס, את חיילי צה"ל! אני, מבחינה מוסרית, לא רואה אפשרות להישען על אותם ח"כים, גם ברע"ם וגם במשותפת, גם עופר כסיף..."

במישור המעשי והפוליטי להערכתו, ממשלה כזו תוביל לאסון אלקטורלי מבחינתו: "במישור המעשי, ממשלת מיעוט זו ממשלה מאוד לא יציבה. כל ח"כ בודד יכול לסחוט, יכול לשגע, יכול לאיים על הקואליציה... אחרי ממשלת מעבר כזאת אתה חוזר לבחירות, ואז גולדקנופף, דרעי וביבי יחד יגיעו כבר ל-70 מנדטים!... באותו רגע שחזרת לבחירות אתה מקפיץ אותם ל... גוש המשתמטים."

ליברמן הדף את ממצאי הסקרים והביע ביטחון כי "גוש המשרתים" ישיג הכרעה ברורה: "אני מכיר את השטח. ארבע המפלגות, גוש המשרתים – אנחנו נביא רוב מוצק. כל הדיבורים על ממשלת מיעוט זה משדר חולשה ותבוסתנות."

אביגדור ליברמן בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

אזהרה מ"מפלגות אווירה" ומתקפה על גנץ

במהלך הריאיון קרא ליברמן למצביעי האופוזיציה שלא לבזבז קולות על מפלגות שאינן עוברות בסקרים את אחוז החסימה: "אני אומר לא להצביע לשום מפלגת אווירה: לא ליועז הנדל, לא לעופר וינטר. תצביעו אך ורק לאחת מארבע המפלגות, נקודה." לגבי מזכירו הצבאי לשעבר, עופר וינטר, ציין: "שוחחתי פעם אחרונה עם עופר וינטר לפני שנה וחצי. הוא ילד גדול, הוא יודע מה שהוא עושה, רצונו של אדם כבודו."

כשנשאל על הטענות של בני גנץ בדבר הסכמים פנימיים ודילים בתוך הגוש, דחה אותן ליברמן בזלזול: "תקשיב, לא שופטים אדם בצערו. אני מסתכל על בני גנץ, באמת רחמנות, צער בעלי חיים. עזוב אותו, הוא כבר לא רלוונטי... לא היו שום דילים, שום צירים בתוך הגוש, בתוך גוש המשרתים."

בנוגע להסכמה על מועמד אחיד לראשות הממשלה הסביר: "ב-2021 רצנו לבחירות חמש מפלגות בלי מועמד אחד לראשות ממשלה, וניצחנו! אנחנו רצנו ב-2022 עם מועמד אחד לראשות ממשלה... והפסדנו... הרבה יותר טוב כרגע ללכת ארבע מפלגות, לכל אחד יש אלקטורט שונה וכל אחד חייב למקסם את האלקטורט שלו."

אביגדור ליברמן בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

יושב ראש הכנסת והזירה הבינלאומית

בזירה הפרלמנטרית התחייב ליברמן כי הצעד הראשון של הקואליציה הבאה יהיה הצבעה להדחת היו"ר המכהן: "אנחנו בטוח נוכל להחליף את יושב ראש הכנסת. אני כבר ככה שומע מתוך הקואליציה... לפחות שליש מהקואליציה יצביעו נגד, ובאותו רגע... זה כבר פותח לך את כל האופציות."

בנוגע להתבטאויותיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לטובת נתניהו, אמר ליברמן: "אני מאוד מעריך ומכבד את נשיא ארצות הברית... יחד עם זאת, ההחלטה היא החלטה של אזרחי ישראל, זה עניין פנימי שלנו. אני יכול להבין את דונלד טראמפ - מאוד נוח לו עם ביבי, בובה, אתה יודע, קל לו ככה לנהל פה עניינים... אני בטוח שכל ראש ממשלה הבא יידע לנהל דיאלוג קונסטרוקטיבי עם נשיא ארצות הברית."

ליברמן התייחס לאיום האיראני ולתזמון הביטחוני ערב הבחירות: "החלטה על נושא מלחמה מתקבלת בבית הלבן, לא כאן. וכל מה שאנחנו שומעים מארצות הברית: טראמפ החליט שמלחמה תהיה רק אחרי בחירות האמצע בארצות הברית... ויכול להיות שאנחנו בעיצומו של משא ומתן קואליציוני כשטילים לכל הכיוונים! אז בוא לא נפתח שיגעון גדלות, אנחנו אמנם מדינה חזקה וגדולה, אבל עדיין לא מעצמה עולמית."