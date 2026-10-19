דבריו של יעקב אשר | צפו - צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר 10 10 0:00 / 1:11 דבריו של יעקב אשר | צפו ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

במסע חיזוק נרחב שנערך אמש (ראשון) בצפון הארץ, יצאו מרנן ראשי הישיבות הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש לחזק את הציבור החרדי לקראת הבחירות לכנסת. המסע כלל שלושה מעמדים מרכזיים בחריש, חיפה ועפולה, בהם השתתפו אלפי בני תורה.

המסע החל בעיר חריש, שם התפללו גדולי ישראל תפילת ערבית בבית הכנסת המרכזי. לאחר התפילה נערכה עצרת בחירות במקום בהשתתפות ראשי הישיבות וחכי"ם של דגל התורה. מחריש המשיכו גדולי ישראל למרכז הקונגרסים בחיפה, שם נערך מעמד אדיר לאלפי בני תורה מחיפה, רכסים וקריית אתא. הציבור נעמד על רגליו בשירה כשגדולי ישראל נכנסו לאולם. את האירוע בחיפה פתח יו"ר תנועת דגל התורה משה גפני, שהדגיש את מחויבות המפלגה ללומדי התורה: "אנחנו נשמור על לומדי תורה, גם אם ילחמו בנו, גם אם יעשו לנו את הצרות הכי גדולות. חייבים לומר את זה". סמוטריץ' קורא לוינטר לפרוש: "השמאל מאורגן - אל תהמרו על מדינת ישראל" יוני גבאי | 18:12 גפני התייחס בחריפות למנהיגי הימין הדתי: "יש אחד עם כיפה סרוגה, קוראים לו נפתלי בנט, וכל מה שהוא מדבר זה שהוא הולך לעשות לארץ ישראל, להפחית את לומדי התורה. זה הדבר היחיד שיש לו לומר. ואיתו אמו גם בצלאל סמוטריץ' עם כיפה סרוגה". לדבריו, "אנחנו דואגים לעולם לעם ישראל והם לא דואגים לעם ישראל. הם דואגים לשלטון שלהם. נוח להם לדבר נגדנו, אז הם מדברים נגדנו. אנחנו נעמוד על המשמר". ראש הישיבה הגר"ד לנדו נשא דברים על חובת ההשתדלות: "כולנו יודעים ומרגישים שהתורה ניתנה למשיסה, ואנשים זוממים עוד ועוד גזרות על החרדים. אבל חובת ההשתדלות בזה היא להצביע בבחירות לרשימת אות ג' — מבחינת ברוך אשר נתן תורה". הגר"ד לנדו הדגיש: "חובה להצביע בבחירות הממשלתיות לאות ג' עבור תורה ולומדיה, וחלילה להיפך. ולכן החובה היא להצביע — כל אחד דווקא במקום מגוריו — ללא שום פטור, ולא לנסות לחפש כל מיני פתרונות אחרים". ראש הישיבה הוסיף כי "מלבד החובה להצביע לאות ג', ניתן להשפיע בדרכי נועם על אנשים אחרים ונוספים, ופעמים רבות עצם ההצבעה לרשימת החרדים לדבר השם נותנת להם שייכות וחיבור. ודבר זה יגרום להם להתחזק בדבר מצוות ויראת שמיים".

דבריהם של גדולי ישראל - צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר 10 10 0:00 / 1:12 דבריהם של גדולי ישראל ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

ראש הישיבה הגרמ"ה הירש התמקד בסכנות הצפויות לציבור החרדי: "הדרך היחידה שבה נוכל להגן על עצמאות תלמודי התורה, על עצמאות הסמינרים שלנו ועל עצמאות החינוך העצמאי, היא באמצעות הגדלת כוחנו בכנסת".

הגרמ"ה הירש הזהיר: "על פי דרך הטבע, ככל שיהיו יותר מצביעים, כך נוכל להגדיל את מספר הנציגים בכנסת ולחזק את יכולתנו להגן על עצמאות החינוך ועל דרך התורה. ומנגד, אם יהיה רוב לשמאל, קיים חשש שיתקבלו החלטות שיפגעו באינטרסים של הציבור החרדי ויפעלו בניגוד למה שטוב לעולם התורה ולחינוך החרדי".

לאחר מכן נשא דברים הרב קירשנבוים, משגיח ישיבת נחלת הלווים, שעורר על חובת ההצבעה ועל הסכנה מהשאננות: "חוסר אחריות, הפקרות לתת לכל הבית להישרף בגלל איזה גחמה שלך? גדולי ישראל באו להגיד לנו: כאן אפשר לשנות".

המסע הסתיים באירוע ענק ברחובה של העיר עפולה, בהשתתפות אב"ד ויז'ניץ הרה"צ רבי חיים מאיר הגר. את האירוע פתח ח"כ יצחק פינדרוס, שאמר: "זכינו בדור הזה לדבר שלא זכינו לו במשך שנים רבות. מרנן ורבנן, עיני העדה, הגיעו לכאן, לעפולה, כדי לקרוא בקול גדול - מי לה' אליי".

פינדרוס הדגיש: "זו ההזדמנות שלנו, והיא ברורה ומוחשית היום יותר מתמיד, לנוכח הגזרות הנוראות המאיימות על עולם התורה. הכוח שלנו הוא לומר הנני ולהיות שותפים לרגע הזה, כדי שבעוד שנים נוכל לספר לנכדים שלנו שזכינו להיות כאן, בשעה שנשמעה הקריאה מי לה' אליי".

בעפולה חזר הגר"ד לנדו על המסר: "כולנו יודעים ומרגישים שהתורה ולומדיה בארץ ישראל עומדים בפני אתגרים קשים, ושישנם אנשים היושבים וזוממים להטיל גזרות נוראות על עם ישראל ועל בני התורה. חובת ההשתדלות שלנו בעניין הזה היא להצביע בבחירות לכנסת לאות ג', למען התורה ולומדיה".

הגרמ"ה הירש הוסיף בעפולה: "אני לא יודע אם אתם מודעים למציאות, אבל היום כל אחד יודע שהנושא שהכי יקר להם הוא הצבא. אלא שהם לא פועלים מתוך דאגה לצבא; הם פועלים נגד כל דבר שבקדושה, וכל המטרה שלהם היא לפגוע ביידישקייט שלנו. הכוונה והרצון שלהם הם לשנות אותנו — בחינוך העצמאי, בחדרים ובכל מקום שרק אפשר".

דבריו של הרה"צ מויז'ניץ - צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר 10 10 0:00 / 0:15 דבריו של הרה"צ מויז'ניץ ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, נשא דברי חיזוק במעמד: "שמענו עתה מפי מרנן ראשי הישיבה שליט"א דעת תורה צרופה, דברים ברורים אודות חובת השעה. אך ניתן להיאמר שעצם בואם של גדולי התורה אל העיר רק בשביל מטרה אחת, זה לבדו כבר מבהיר לנו מעל הכל את חובת השעה".

הרב הוסיף: "גדולי ישראל לצד הרבצת התורה הם נוטלים מקלם ותרמילם לנדוד בגולה ימים ושבועות בשביל התורה, ועתה הם יוצאים שוב במסע ומטריחים עצמם להגיע אל כל יישוב חרדי להשמיע את דברם. זה עצמו כבר מבהיר לכל אחד ואחד שמדובר כאן במערכה על כבוד שמים, מערכה הנוגעת לעיקרי תורה".

הרה"צ מסר את דברי אביו, האדמו"ר מויז'ניץ: "אילו היו כוחותיו של אאמו"ר שליט"א עמו, היה אף הוא יוצא ומשמיע ברמה בכל אתר ואתר את דבר ה', כפי שהיה פועל בשנים כתיקונן. בשבוע שעבר כבר הכריז בביהמ"ד בשיכון ויזניץ בבני ברק שמדובר עתה במערכה על קדשי שמים וחובה מוטלת על כל אחד לפעול להצלחת המערכה".

עוד אמר: "אבי שליט"א אומר תמיד, שכאשר מדובר בכבוד שמים, אינה שייכת מציאות של 'שב ואל תעשה עדיף'. בענינים הנוגעים לכבוד שמים, מוטל על כל יהודי להיות 'קום ועשה'ניק' בעת כזאת, כאשר בעוו"ה מהרסי הדת נלחמים בעולם התורה, הם נלחמים בלומדי התורה, ונספרים קולות של בוחרים 'הלנו או לצרינו', הרי שכל קול הנמנה למנין 'יהדות התורה' הוא עוד הכרזה בפני עצמה על יהודי נוסף שעולם התורה יקר ללבו, וממילא אין כלל 'היכי תימצי' לעמוד מן הצד לאחר מכן הוסיף: אתייחס במיוחד להלך מחשבה השורר בתקופה הנוכחית בקרב רבים, הטוענים 'וכי ההצבעה מועילה משהו, והרי בין כך ובין כך מטילים עלינו גזירות".

דבריו של טסלר - צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר 10 10 0:00 / 0:17 דבריו של טסלר ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

הרה"צ הוסיף: "לא כך חושב יהודי. הלך מחשבתו של יהודי צריך להיות נכון, מושתת על פי התורה, והתורה מורה לנו הסתכלות אחרת. אבי שליט"א אומר תמיד בשם קדמונים: "א יוד דארף טוהן, נישט אויפטוהן". כלומר, על יהודי מוטל לפעול את ההשתדלות שלו, ולא מוטל עליו להביא לתוצאה. התוצאה היא בידי שמים בלבד, זה לא העסק שלו. הוא צריך לעשות את תפקידו, לבצע את חלק ההשתדלות שהקב"ה הועיד עבורו, ותו לא מידי, בקורות ימי עמנו רואים דורות רבים שהיו גזירות קשות ל"ע, גזירות על יהודים, על ישיבות, על לומדי תורה, היו פעמים שלא ראו תקוה חלילה, אבל זה לא פטר מחובת ההשתדלות".

הרה"צ אמר: "לא תמיד הצליחו להביא לתוצאה, אבל זה כבר לא התפקיד של האדם. משמים מצפים ממנו לראות שהוא עשה את כל שהיה בידיו לעשות. גם עתה אנו מצויים בתקופה של גזירת שמים, בשכל אנושי איננו מבינים את המתחולל כאן בתוך ארץ הקודש, זה סתרי הבריאה בדור של עקבתא דמשיחא, וגם כשנראה שהפעולות שלנו אינן מביאות לתוצאה המיוחלת - אין זה מעסקנו. יהודי צריך לפעול. מה שייצא מזה, זה מסור בידיו של הקב"ה לבדו. זו צריכה להיות ההסתכלות הישרה של כל אחד, אמחיש עם הגדרה מהגאון הנודע רבי מאיר שפירא זצ"ל, שהיום חל ההילולא שלו. הוא הקים את ישיבת חכמי לובלין כידוע, והוצרך לנדוד בנכר שבועות וחדשים בשביל לכלכל את ההוצאות. פעם תיאר שהוא תוהה על עצמו איך הוא כל כך פועל עבור כסף".

הרה"צ אמר והוסיף: "כל ימיו עמל להיות שונא בצע, לא להתפעל מכסף, ולפתע הוא רודף כ"כ אחר כל שטר של מאה דולר. הדבר הציק לו, אך אז התבונן בעצמו ואמר: וכי אני מתרגש מהשטר של מאה הדולרים? לא ולא, אינני רואה כאן דולרים כלל, אני רואה כאן דף גמרא, אני רואה כאן בחור שלומד מתוך שובע ושלווה! אינני רואה כאן דולרים, אני רואה את מה שמאחוריהם...הוא הדין כאן. מדברים על 'עוד קול' במערכת הבחירות, אבל זה לא הקול, אלא מה שמאחוריו. אל תתייחסו אליו כ'פתק בבחירות', אלא התייחסו אליו בתור עוד מאה דפי גמרא שאולי יילמדו בזכותו, עוד הכרזה של יהודי המצהיר שכבוד שמים יקר לו, עוד יהודי שנמנה על המחנה הנלחם למען קיום עולם התורה. זה צריך להיות המבט, חובתנו ותפקידנו, כאשר זה המבט, או אז אכן אין מתעסקים יתר על המידה כמה יהיו התוצאות ואיך יתממשו התוצאות. אבי שליט"א מספר על יהודי של צורה מהדור הקודם, חסיד גור נלהב, ר' רפאל יעקב הורוויץ, שעד למערכת הבחירות פעל בכל הכח לגייס עוד ועוד קולות ליהדות התורה, הוא עבד עם כל הלהט, אבל ברגע שפרק ההשתדלות הסתיים - הסתיים אצלו הכל. למחרת הבחירות, אף לא רצה לשמוע כמה השיגו. הוא עשה את שלו, ומכאן ואילך לא היה זה מעניינו. במוחו אין מקום פנוי לידיעות שאינן מחובתו בעולמו... אבי שליט"א מציב זאת תמיד כדוגמא ומופת להסתכלות הנכונה. כך צריך יהודי לחיות. אני עושה את המוטל עלי, והקב"ה יגמור בעדי".

לאחר מכן הביא את דברי אביו האדמו״ר מויז'ניץ: אמסור את ברכתו של אבי שליט"א, שכל אשר לבו ער וחם למען קדשי שמים, כל אשר נחלץ חושים לפעול למען כבוד שמים, יחולו עליו כל הברכות האמורות בתורה ויתברך בכל מילי דמיטב, והברכה שלוחה למרנן ראשי העדה שליט"א שיזכו לאורך ימים ושנות חיים בבריות גופא, להאיר עיני ישראל ולהשמיע דבר ה' ברמה, להגדיל תורה ולהאדירה בכוחות דשנים ורעננים, ובקרוב במהרה יקויים הפסוק "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר", אמן ואמן.

ח"כ יעקב טסלר סיים את המעמד הגדול ואמר: "עצם הנוכחות של מרנן ורבנן כאן אומרת הכול. כל מילה שאוסיף תהיה מיותרת, אנחנו צריכים לעמוד יחד ולהבין את הכאב של גדולי ישראל לנוכח המצב שבו אנו נמצאים היום. ראינו את הגזרות הנוראות ואת רדיפת לומדי התורה, אחרי שרואים כאן את מרנן ורבנן, אחרי שרואים את הכאב ואת הדאגה שלהם לעולם התורה, מי יכול לעמוד מנגד?".

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )

התיעוד מהצפון ( צילום: שוקי לרר, אבי ריין ואלכס הוכברגר )