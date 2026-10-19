קטטה אלימה בין אוהדי כדורגל בירושלים - שניים נעצרו

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השיחה החמה שהתקיימה בין נתניהו לטראמפ: "נסיים את העבודה יחד" | צפו
ראש הממשלה נתניהו הודה לנשיא טראמפ על תמיכתו • טראמפ כינה את נתניהו "לוחם" וחזה לו "ניצחון עצום" | צפו בשיחה המלאה (פוליטי מדיני)יוני גבאי
חשד לחדירת מחבלים באזור אביתר בשומרון
פיקוד העורף הורה לתושבי אביתר באזור שומרון להיכנס מיד למרחב המוגן בעקבות חשד לחדירת מחבלים לאזור.ב. ניסני
שבוע לבחירות • האם אתם חוששים להצביע למפלגה שלכם? | כנסו והצביעו
שבוע לבחירות לכנסת ה-26 - האם אתם יודעים למי תצביעו והאם אתם מרגישים חופשיים להצביע למפלגה שלכם? | וגם, מי הכי מתאים לתפקיד ראש הממשלה? | כנסו והצביעו לסקר 'כיכר השבת' ו'סופר דאטה' (פוליטי)כיכר השבת
"תח"צ בשבת, מתווה גיור חדש ורק רב ראשי אחד ששירת בצה"ל" • זו תוכנית ליברמן ליום שאחרי הבחירות
שמונה ימים בלבד לבחירות 2026, יו"ר 'ישראל ביתנו', חבר הכנסת אביגדור ליברמן, הגיע לריאיון מקיף באולפן 'כיכר השבת' עם ישי כהן | בריאיון הציג ליברמן את הרפורמות שהוא מבקש לקדם בנושאי דת ומדינה, והסביר מדוע הוא מתנגד נחרצות להקמת ממשלת מיעוט בתמיכת חברי הכנסת הערבים – גם אם המחיר יהיה הותרת בנימין נתניהו בלשכת ראש הממשלה לתקופת מעבר | ליברמן הבהיר כי לא יהיה שותף לממשלה ללא חוק גיוס מלא ליהודים וערבים כאחד, עם אפס פטורים ללומדי תורה (חדשות)ישי כהן
5 הרוגים בארבע תקיפות ישראליות ברצועת עזה
חמישה פלסטינים נהרגו בארבע תקיפות שביצע צה"ל ברצועת עזה מאז שעות הבוקר. בתקיפה ליד גשר שיח' רצ'ואן בצפון עזה נהרג מוחמד שעשעה, אסיר משוחרר בעסקת שליט. שני הרוגים נוספים, וליד שכשכ ויוסף סלים אבו ע'אלי, נהרגו בתקיפת כטב"ם באזור קיזאן אבו רשוואן דרומית לח'אן יונס. עבדאללה חרז נהרג בתקיפה מאחורי מסעדת א-תאג' בעיר עזה, ותאמר א-צבאע' נהרג בתקיפה ברחוב אלג'לאא' בצפון העיר.קובי אטינגר
ילד בן 6 נפגע מאוטובוס ברחוב אברבנאל בבני ברק
ילד בן 6 נפגע מאוטובוס ברחוב אברבנאל בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום עקב חבלות בגפיים. מצבו מוגדר קל.קובי רוזן
כְּשׁוֹשַׁנָּה בֵּין הַחוֹחִים | החתן הצעיר נקלע לשיחה בין האריות שבחבורה
קהל רב נהר לשמחת בר מצווה לנכד האדמו"ר מקוזמיר, בן לחתנו הרב טוביה ליברמן בן הגר"י ליברמן | בין ההמונים נצפו אדמו"רים ורבנים, שחלקם פתחו בשיח עם הסבים, תוך שחתן המצווה יושב ביניהם ומתענג על דברי חכמים שנשמעו בנחת | מתתיהו גולדברג מגיש תיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים