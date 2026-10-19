שמונה ימים בלבד לבחירות 2026, יו"ר 'ישראל ביתנו', חבר הכנסת אביגדור ליברמן, הגיע לריאיון מקיף באולפן 'כיכר השבת' עם ישי כהן | בריאיון הציג ליברמן את הרפורמות שהוא מבקש לקדם בנושאי דת ומדינה, והסביר מדוע הוא מתנגד נחרצות להקמת ממשלת מיעוט בתמיכת חברי הכנסת הערבים – גם אם המחיר יהיה הותרת בנימין נתניהו בלשכת ראש הממשלה לתקופת מעבר | ליברמן הבהיר כי לא יהיה שותף לממשלה ללא חוק גיוס מלא ליהודים וערבים כאחד, עם אפס פטורים ללומדי תורה (חדשות)

ישי כהן