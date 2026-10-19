בעלת עסק בעיר הדרומית מרסיי אמרה בראיון לתקשורת הצרפתית כי איבדה את כל מה שהיה לה במעשי הביזה והשוד בחנותה | "אני מוסלמית, ו-80% מהתוקפים היו מוסלמים", הודתה בעלת העסק והוסיפה כי היא מתביישת בכך (בעולם)

כיכר השבת