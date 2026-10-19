מבזקים נוספים
סקר חדשות 12: זליכה והנדל מתחת לאחוז החסימה, 55-51 לגוש איזנקוט
על פי סקר חדשות 12, מפלגות זליכה והנדל נופלות מתחת לאחוז החסימה. גם מפלגת וינטר לא עוברת את אחוז החסימה. הסקר מעניק לגוש איזנקוט יתרון של 55 מנדטים מול 51 לגוש המתחרה.כיכר השבת
סמוטריץ' מבטיח: 20 ישובים ו-40 חוות בנגב ובגליל בחצי שנה
השר בצלאל סמוטריץ' הבטיח כי במסגרת תוכניתו לפיתוח הגליל והנגב בקדנציה הבאה, אם יזכה לה, הוא יקים בתוך חצי שנה 20 ישובים ו-40 חוות בנגב ועוד 20 ישובים ו-40 חוות בגליל. לדבריו, הוכחת היכולת הייתה ביהודה ושומרון.קובי אטינגר
המשטרה מפריכה דיווחים על אירוע בטחוני באצטדיון טדי בירושלים
משטרת ישראל הבהירה כי אין כל אירוע בטחוני חריג באזור אצטדיון טדי בירושלים, וכי משחק הכדורגל ממשיך להתנהל כסדרו. ההבהרה הגיעה בעקבות פרסומים ברשת. המשטרה קראה לציבור להיצמד להודעות רשמיות ולגלות אחריות בהפצת מידע.קובי רוזן
בנט מסתבך בתביעה בגלל ריאיון: "דברי הבל, שקר ורעות רוח"
הוריה של סגן שיר חג'אג' הי"ד תובעים 200 אלף שקלים מראש הממשלה לשעבר, בטענה שהציג אותם כ"בריונים בתשלום" שהפריעו לנאומיו בטקסי יום הזיכרון | בנט מכחיש: "הדברים לא כוונו למשפחות השכולות" (בארץ)משה בשן
עדות דרמטית של בעלת עסק מוסלמית במרסיי: "80 אחוז היו מהקהילה שלי, אני מתביישת"
בעלת עסק בעיר הדרומית מרסיי אמרה בראיון לתקשורת הצרפתית כי איבדה את כל מה שהיה לה במעשי הביזה והשוד בחנותה | "אני מוסלמית, ו-80% מהתוקפים היו מוסלמים", הודתה בעלת העסק והוסיפה כי היא מתביישת בכך (בעולם)כיכר השבת
התשובה לקמפיין הסרטונים המחריד - והזעם בחסידות קרלין | מעייריב
הגר"מ נויגרשל במתקפה חריגה על המפלגה החדשה: מאוכזבים? תאכלו חזיר! | תמונה אחת ששווה אלף מילים: עריק חרדי תועד אזוק בבית החולים | בני גנץ פורש - יו"ר יהדות התורה בהודעת פרידה | אסור לנרמל: האדמו"ר מקרלין סטולין הותקף בידי קיצוניים בבית שמש (מעייריב)כיכר השבת
נציג בעלזא התנצל על ההשוואה לשואה, ואמר: "איזנקוט עתיר זכויות"
מועמד יהדות התורה אליקים שטארק התנצל הערב על אמירתו שעוררה סערה, שלפיה מצב החרדים כיום קרוב למצבם בשואה | "מי שראה את הקונטקסט המלא הבין שאמרתי את זה בציניות ובאירוניה" (בארץ)משה בשן
צה"ל: החשש לחדירה באביתר התברר כשווא - מדובר באזרח ישראלי
דובר צה"ל הבהיר כי בעקבות התרעה על חשש לחדירת מחבלים ביישוב אביתר שבחטיבת שומרון, התברר שמדובר באזרח ישראלי. אין חשש לאירוע ביטחוני.ב. ניסני