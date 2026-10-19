סמוטריץ': לא ניתן לסעודיה דבר עד שבן סלמאן ייתן בתמורה

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצהיר כי אין דבר כזה עם פלסטיני, לא היסטורית ולא משפטית. לדבריו, יהיה להם ניהול עצמי ברמה מוניציפלית בלבד - ביוב ומים. "חברונאים ינהלו את חברון. לא יהיה קולקטיב" אמר, והוסיף כי כל מה שמחבר אותם הוא שלילת הקיום של מדינת ישראל.

קובי אטינגר