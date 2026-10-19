נעצרו שני חשודים בתכנון פיגוע נגד אזרחים

מבזקים נוספים
תכננו לבצע פיגוע: פרטי המעצר החריג בכביש 1
פעילות ערה של כוחות הביטחון נרשמה בכמה מוקדים באזור ירושלים, על רקע מידע מודיעיני שהתקבל | ושני חשודים בעבירות ביטחונית נעצרו בכביש 1 (בארץ)משה בשן
סמוטריץ': לא ניתן לסעודיה דבר עד שבן סלמאן ייתן בתמורה
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את היחסים עם סעודיה וטען: "עמדתי היא שישראל לא צריכה לתת למוחמד בן סלמאן שום דבר עד שהוא ייתן משהו בתמורה. אני חושב שאנחנו נותנים לו דברים. לדעתי, זו טעות". סמוטריץ' הוסיף: "אני דורש מבן סלמאן לכבד אותי אם הוא רוצה שאעזור לו. אני בשום אופן לא מוכן שבן סלמאן יתייצב נגדנו פעם אחר פעם, יירק עלינו, ואז יצפה שנמשיך לתת לו דברים".קובי אטינגר
סמוטריץ': אין דבר כזה עם פלסטיני, יהיה להם ניהול עצמי מוניציפלי בלבד
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצהיר כי אין דבר כזה עם פלסטיני, לא היסטורית ולא משפטית. לדבריו, יהיה להם ניהול עצמי ברמה מוניציפלית בלבד - ביוב ומים. "חברונאים ינהלו את חברון. לא יהיה קולקטיב" אמר, והוסיף כי כל מה שמחבר אותם הוא שלילת הקיום של מדינת ישראל.קובי אטינגר
טראמפ: פריז עומדת להפוך לעיר מוסלמית בקרוב מאוד
הנשיא דונלד טראמפ טען כי פריז עומדת להפוך לעיר מוסלמית בעתיד הקרוב.קובי אטינגר
"לאריה דרעי אין אלוקים, אני יותר דתי ממנו!" | נפתלי בנט מתפוצץ באולפן 'כיכר'
שבוע לבחירות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיע לריאיון סוער מול ישי כהן, ויצא במתקפה חסרת תקדים נגד יו"ר ש"ס אריה דרעי | "הוא לא שומר את המצווה הכי בסיסית, זו המצאה של דת חדשה. זה חילול השם" | קטע מתוך הריאיון המלא שישודר מחר ב'כיכר השבת' (פוליטי)ישי כהן
שבוע לבחירות: טסלר חושף בחוג בית סגור את האסטרטגיה של יהדות התורה
ח״כ ביהדות התורה התייחס בחוג בית סגור באלעד למאזן הכוחות הפוליטי, והבהיר את המטרה אליה חותרת המפלגה • צפו בתיעודקובי ישראל
שב"כ הוקפץ לזירה: מעצר חריג בכביש 1 של חשודים בעבירות ביטחוניות
פעילות ערה של כוחות הביטחון נרשמה בכמה מוקדים באזור ירושלים, על רקע מידע מודיעיני שהתקבל | ושני חשודים בעבירות ביטחונית נעצרו בכביש 1 (בארץ)משה בשן
סקר חדשות 12: זליכה והנדל מתחת לאחוז החסימה, 55-51 לגוש איזנקוט
על פי סקר חדשות 12, מפלגות זליכה והנדל נופלות מתחת לאחוז החסימה. גם מפלגת וינטר לא עוברת את אחוז החסימה. הסקר מעניק לגוש איזנקוט יתרון של 55 מנדטים מול 51 לגוש המתחרה.כיכר השבת