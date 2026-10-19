סמוטריץ' מבטיח: 20 ישובים ו-40 חוות בנגב ובגליל בחצי שנה

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס לאלימות מתנחלים ביהודה ושומרון וטען: "לצערי יש חבורה של פורעים אנרכיסטים גם בצד שלנו - רובם לא מתוך ההתיישבות. הם מאיימים על כל המהפכה שחוללתי בשנים האלה". סמוטריץ' הוסיף כי "חייבים למגר זאת" והאשים: "יש כישלון טוטלי של מערכת אכיפת החוק בישראל".

קובי אטינגר