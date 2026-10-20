שומר מכה בצרות: "הכול משתבש למוחמד בן סלמאן"

העולם סוער ביממה האחרונה בעקבות דיווחים דרמטיים על מצבו הבריאותי של שליט צפון קוריאה, קים ג'ונג און, לאחר שדווח כי הוא סבל מדימום מוחי ונכנס לתרדמת | חלק מהפרסומים אף טענו כי מת אך לא התקבל כל אימות לכך | חזרנו לפעמים הקודמות בהם נטען על מותו של הרודן (בעולם)

משה בירנבוים