מבזקים נוספים
האם 'הציבור החרדי' צריכים לפרוש כבר עכשיו? | הדעות חלוקות, קראו את הטור בעד וזה שכנגד
בעוד המפלגות החרדיות מתמקדות בשימור הכוח הפוליטי ובהגנה על האינטרסים של הציבור החרדי מול המדינה, לייטנר מציג תפיסה אחרת. לא רק לדאוג למה שהחברה החרדית מקבלת מהמדינה, אלא גם להגדיר מחדש את חלקה באחריות לעתיד המדינה | טור דעה נגד פרישת הציבור החרדי (חרדים)מאיר שמיר
הסודות של וושינגטון נחשפים: האיש ששינה את הצבעת החרדים בארה"ב - ובלם את חלוקת ירושלים
שבוע בלבד לפני שהישראלים הולכים לקלפיות מגיע לאולפן אחד האסטרטגים הפוליטיים המשפיעים בארה"ב | כיצד שינה מכתב בודד את גורלה של ירושלים? מה הקשר בין פצצת אטום איראנית לרשת החשמל האמריקאית? ואיך ניסח בסתר את המצע הפרו-ישראלי ביותר של המפלגה הרפובליקנית? | היועץ הבכיר ג'ף בלבון חושף לאלי גוטהלף את מאחורי הקלעים של החדרים הסגורים בעולם, ומציב מראה מטלטלת מול החברה הישראלית (חדשות)אלי גוטהלף
משפט נתניהו: מנדלבליט נשאל האם פעל משנאה לנתניהו ועורר סערה
היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט העיד על האישורים שנתן לחקירת נתניהו בתיקי האלפים. סנגורו של ראש הממשלה, עמית חדד, עימת אותו עם המסמכים וטען כי גרסתו אינה תואמת את התיעוד (משפט)משה כהן
האם הלחצים המופעלים על 'הציבור החרדי' מוצדקים? | זה מה שהפוליטיקאים מפספסים בלייטנר
בעוד המפלגות החרדיות מתמקדות בשימור הכוח הפוליטי ובהגנה על האינטרסים של הציבור החרדי מול המדינה, לייטנר מציג תפיסה אחרת. לא רק לדאוג למה שהחברה החרדית מקבלת מהמדינה, אלא גם להגדיר מחדש את חלקה באחריות לעתיד המדינה | טור דעה נגד פרישת הציבור החרדי (חרדים)מאיר שמיר
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
שומר מכה בצרות: "הכול משתבש למוחמד בן סלמאן"
אקונומיסט מתאר את 2026 כשנה קשה במיוחד עבור יורש העצר הסעודי, לאחר שהמלחמה בחות'ים, הקשיים בתוכנית הכלכלית וההסתמכות על דונלד טראמפ מעמידים את חזונו לממלכה במבחן (חדשות בעולם)דני שפיץ
בהכוונת שב"כ: מסתערבים עצרו הלילה בכפר דאן מבוקש בפעילות טרור
מסתערבי מג"ב איו"ש, בהכוונת שב"כ, עצרו הלילה בכפר דאן שבחטיבת מנשה מבוקש בפעילות טרור | המסתערבים נערכו באופן סמוי והגיעו למרחב המבנה שבו הסתתר המבוקש, כיתרו אותו, פשטו עליו ועצרו את המבוקש (משטרה)קובי רוזן
במעון הקודש; ראשי הישיבות האמריקאים בביקור אצל האדמו"ר מצאנז
ביקור נרגש ערכו משלחת מכובדת של ראשי ישיבות ורבנים בולטים מארצות הברית, במעונו של האדמו"ר מצאנז בקריית צאנז בנתניה | במהלך הביקור הרחיבו הרבנים אודות העניין של קירוב לבבות לאביהם שבשמים | בסיום הביקור ליווה האדמו"ר את המשלחת עד לרחובה של עיר (חסידים)חיים רוזנבוים