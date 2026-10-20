בעוד המפלגות החרדיות מתמקדות בשימור הכוח הפוליטי ובהגנה על האינטרסים של הציבור החרדי מול המדינה, לייטנר מציג תפיסה אחרת. לא רק לדאוג למה שהחברה החרדית מקבלת מהמדינה, אלא גם להגדיר מחדש את חלקה באחריות לעתיד המדינה | טור דעה נגד פרישת הציבור החרדי (חרדים)

מאיר שמיר