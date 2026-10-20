יו"ר הפרלמנט האיראני מחמד קאליבאף הודיע כי ממשל טראמפ הפר את מזכר ההבנות והחריף את איומיו, מה שהעמיק את חוסר האמון. לדבריו, איומים צבאיים לא ישפיעו על החלטות איראן האסטרטגיות. במקביל, מזכיר המועצה לביטחון לאומי מחסן רזאאי הבהיר כי אפילו כמות קטנה של חומר גרעיני מועשר לא תוצא מאיראן, שכן מדובר בנכס אסטרטגי. רזאאי הדגיש שקיימת הסכמה גורפת באיראן שלא לחדש משא ומתן עד שארה"ב תנקוט צעדים לבניית אמון, בראשם מילוי התנאים שהציבה טהרן.

קובי אטינגר