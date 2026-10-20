צרפת נערכת למבצע ביטחוני נרחב בעקבות גל המהומות והביזה שפקד את המדינה בסוף השבוע: הממשלה הודיעה כי לצד תגבור משמעותי של המשטרה, ייפרסו גם כוחות צבא לקראת הפגנות נוספות הצפויות בשבת. במקביל, ראשי הממשלה והמשטרה הודו בכשלים שאפשרו את התפשטות האלימות בערים הגדולות.

ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו הצהיר כי המבצע הביטחוני המתוכנן לשבת יהיה רחב היקף, והדגיש כי המשימה המיידית היא להשיב את הסדר הציבורי לאחר ההתפרעויות שפרצו ב־17 באוקטובר בפריז, מרסיי, ליון ובערים נוספות.

שר הפנים לורן נונייס הודיע כי הצבא יפעל לצד כוחות המשטרה. ההחלטה התקבלה על רקע ביקורת ציבורית חריפה, לאחר שמרכזי ערים רבים נותרו חשופים לבוזזים ולמתפרעים, וכוחות הביטחון התקשו להשתלט על המצב.

"אני מקבל אחריות"

רגעים אחרי שהציג את שללו: דייג נטרף על ידי תנין בתקרית מחרידה אריה רוזן | 17:55

לקורנו הטיל את האחריות למהומות על גורמי שמאל קיצוני, והציג את המצב כבחירה בין אלימות לבין הרפובליקה. מנגד, גורמים במחנה השמאל טענו כי הממשלה התעלמה מהזעם הציבורי לנוכח יוקר המחיה והידרדרות השירותים הציבוריים.

אלא שהביקורת על התנהלות הרשויות לא הגיעה רק מהאופוזיציה. לקורנו הודה כי המדינה כשלה בכמה היבטים מרכזיים של היערכותה: המודיעין לא סיפק מענה מספק, פריסת השוטרים הייתה נוקשה ולא גמישה, והרשויות שגו כאשר לא ביטלו חופשות מתוכננות של שוטרים לקראת סוף השבוע.

שר הפנים נונייס הביע צער על המחדלים ואמר: "אני מצטער מאוד על מה שקרה. אני מקבל את חלקי באחריות".

לאחר ליל שקט יחסית, הרשויות האריכו את העוצר המקומי באזורים שנפגעו מהמהומות עד יום שלישי בלילה. בחלק מהמקומות הוטלו הגבלות גם על קטינים מתחת לגיל 18. בממשלה טענו כי הצעדים סייעו להשיב את השליטה ולמנוע התפרצויות נוספות.