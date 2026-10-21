מבוכת ענק לאיראן: יצוא הנפט מהמפרץ עקף את הרמות שלפני המלחמה

מבזקים נוספים
צה"ל ושב"כ חיסלו בכיר במנגנון הביטחון של חמאס בעזה
צה"ל ושב"כ חיסלו הבוקר בהכוונה מודיעינית את אכרם בסאם שעבאן יאסין, בכיר במנגנון הביטחון הכללי של חמאס ברצועת עזה. התקיפה בוצעה במרחב העיר עזה ליד בית החולים שפאא'. מנגנון הביטחון הכללי הוא גוף מרכזי וחשאי האחראי על אבטחת בכירי חמאס, שינועם בין נכסי חירום ואיסוף מודיעין. לפי דיווחים מעזה, יאסין חוסל בתקיפת מסוק על דירת מגורים בה שהה עם אשתו דינא אבו בכר, שגם היא נהרגה.קובי אטינגר
ראש ממשלת איטליה מכריזה על עונשים כבדים למשתתפים בפרעות
ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני הכריזה על ענישה כבדה למשתתפים בפרעות שהתרחשו בסוף השבוע. לפי ההחלטה, מי שיצטרף לקבוצה של חמישה אנשים או יותר במהלך הפגנה ויידה אבנים, ישליך נפצים או יזרוק מקלות, יעמוד בפני עונש של עד חמש שנות מאסר וקנס של עד 20 אלף אירו. אם הגורם לנזק הוא קטין, הוריו ישלמו. מלוני הודיעה כי עד סוף השנה יגיעו למילאנו 500 חיילים נוספים לסיוע למשטרה. לפי הדיווחים, הצעיר ביותר מבין המעורבים במילאנו היה בן 11 בלבד.קובי אטינגר
טראמפ על המהומות בצרפת: "זו מהפכה של ממש שעדיין נמשכת"
נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ התייחס למהומות בצרפת וטען: "מעולם לא ראיתי דבר כזה בצרפת. אלה לא היו סתם מהומות קטנות. זו לא הייתה סתם מחאה קטנה. זו הייתה מהפכה של ממש. והיא עדיין נמשכת".קובי אטינגר
טראמפ גער בעיתונאי: "שקט! אתה אדם חולה?"
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ גער בעיתונאי במהלך אירוע ואמר לו: "שקט! שקט! מה לא בסדר איתך? אתה אדם חולה? אני באמת חושב שמשהו אצלך לא בסדר."קובי אטינגר
ישראל ערכה תרגיל טיסה מעל סוריה ועיראק לכיוון איראן
לפי דיווח של פוקס ניוז, ישראל ערכה תרגיל בלילה שעבר שבמסגרתו טסו מטוסי קרב ישראליים מעל סוריה ועיראק לכיוון איראן.קובי אטינגר
עיראק סוגרת מעברי גבול עם איראן
ראש ממשלת עיראק הורה על סגירת מעבר הגבול א-שיב עם איראן, ללא מסירת סיבה להחלטה. המעבר ייסגר לתנועת נוסעים וסחורות החל מיום רביעי ועד להודעה חדשה. לפי מקור ממשלתי עיראקי, בימים הקרובים צפויה סגירה הדרגתית של מעברי גבול נוספים בין שתי המדינות.קובי אטינגר
שר האוצר האמריקאי: איראן בפאניקה כלכלית ללא יצוא נפט
שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט טען כי איראן נמצאת בפאניקה כלכלית. לדבריו, טהרן קבעה שכל מי שמפרסם את שערי המטבע עלול להישלח לכלא. בסנט הוסיף כי מאז אוגוסט לא נצפתה העמסת נפט במתקן הנפט האיראני באי ח'ארג, ונכון לעכשיו לאיראן אין נפט שנמצא בדרכו ללקוחות דרך הים. "תחשבו על זה כמו על חברה שנמצאת בתהליך פשיטת רגל, שאף אחד כבר לא מוכן לתת לה כסף" אמר.קובי אטינגר
חברת פרלמנט בקנדה הושבעה עם כאפייה פלסטינית במקום דגל קנדה
רובה ע'זאל, ילידת ביירות, הושבעה לחברת האסיפה הכללית של פרובינציית קוויבק בקנדה עם כאפייה פלסטינית במקום דגל קנדה. לאחר טקס ההשבעה ציינה ע'זאל: "אני 100% פלסטינית ו-100% קוויבקית, יש לי שתי אומות". קוויבק מונה כ-9 מיליון תושבים.קובי אטינגר