צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל חמאס שתכנן פיגוע בו נהרגו 4 לוחמים

צה"ל והשב"כ חיסלו השבוע בתקיפה במרחב העיר עזה את המחבל מוסא עבד מחמד חמודה, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל לקח חלק בתכנון פיגוע השלכת המטען שבו נהרגו ב-8 בספטמבר 2025 ארבעה לוחמי צוות טנק מגדוד 52: סגן מתן אברמוביץ, סמל עמית אריה רגב, סמ"ר אורי למד וסמל גדי כוטל ז"ל. החיסול מהווה סגירת מעגל משמעותית באוגדה 162 - הלוחמים נפלו תחת פיקוד האוגדה במהלך מבצע "מרכבות גדעון", וכעת חטיבת האש 215 הכפופה לאוגדה חיסלה את האחראי למותם.

קובי אטינגר