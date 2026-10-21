המשטרה השלימה את היערכותה להילולת רחל אימנו | כל הפרטים

מחוז ירושלים במשטרת ישראל השלים את היערכותו לקראת הילולת רחל אימנו, שתתקיים היום (רביעי) ומחר באזור קבר רחל.

לקראת האירוע נערכה עבודת מטה סדורה, שאושרה על ידי מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, במסגרתה גובשו תוכניות מבצעיות והסדרי תנועה, במטרה לאפשר את קיום ההילולה בבטחה, לשמור על ביטחון המשתתפים והמשתמשים בדרך ולהבטיח את הסדר הציבורי.

במהלך ימי ההילולה יתפרסו שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי מג"ב ומתנדבים במוקדי הפעילות ובצירים הסמוכים, לצורך אבטחת האירוע, הכוונת התנועה ומתן מענה מבצעי בהתאם לצורך, תוך צמצום הפגיעה בשגרת החיים ככל הניתן.

הסדרי תנועה וחסימות כבישים

במסגרת ההיערכות, יחולו שינויים בהסדרי התנועה ויבוצעו חסימות בצירים הבאים:

1. צומת רוזמרין מכיוון בגין – ייסגר לתנועה הנתיב הימני מבין שני הנתיבים המיועדים לפנייה שמאלה.

2. ציר 60 – תיחסם הפנייה ימינה לבאים מכיוון הציר.

3. ציר מעלה דרגה – ייחסם לתנועה מכיוון הר חומה.

4. צומת רוזמרין – ייחסם כביש הכניסה לכיוון קבר רחל.

5. אזור מתחם טדי – ייסגרו לתנועה רחובות דוד איילון, ממערב וממזרח.

מועדי החסימות:

היום, יום רביעי: בין השעות 15:00 ל-02:00 בלילה שבין רביעי לחמישי.

מחר, יום חמישי: בין השעות 12:00 ל-24:00.

לרווחת המשתתפים יופעל מערך שאטלים מאזור אצטדיון טדי אל מתחם ההילולה ובחזרה. הציבור מתבקש להחנות את כלי הרכב באזור האצטדיון ולהיעזר במערך ההסעות לצורך ההגעה לאירוע.

לנוכח עומסי התנועה הצפויים, מומלץ לציבור להימנע ככל הניתן מהגעה ברכב פרטי לאזורי החסימות, להתעדכן ביישומון Waze, לנסוע בדרכים חלופיות ולהישמע להנחיות השוטרים והסדרנים שיוצבו בשטח.