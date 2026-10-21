הדיון בוועדת הכספים - צילום: דוברות הכנסת 10 10 0:00 / 9:28 הדיון בוועדת הכספים ( צילום: דוברות הכנסת )

ועדת הכספים בראשות ח"כ חנוך מילביצקי, אישרה היום (רביעי) הקלות במס למאות עמותות. ההקלות ניתנו לעמותות חברתיות, שעוסקות במטרות ציבוריות, שאינן מתוקצבות ישירות ע"י המדינה, במסגרת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

מדובר בעמותות פועלות במגוון תחומים, בהם: רווחה וסעד, תרבות, דת, בריאות, ספורט, מדע, חינוך, עידוד התיישבות, קליטת עלייה. על מנת לקבל אישור ניהול תקין נדרשות העמותות לכשנתיים פעילות, ולאחר מכן הן יכולות להגיש בקשה לקבלת ההקלות. במהלך הדיון עלתה התנגדות של חברי הכנסת החרדים לאישור הרשימות, לאור כך שעפ"י עמדת היועצת המשפטית לממשלה, עמותות חרדיות שונות לא נכללות ברשימות, על רקע מעמד תלמידי הישיבות המיועדים לשירות בצה"ל. ח"כ יצחק פינדרוס אמר בדיון כי "שלושת רבעי שעה לפני הדיון נודע לי שיש דיון אחר ממה שנקבע, אני יודע שיש דיון על שינויים תקציבים, לא תכננתי להגיע, יש בחירות בישראל, קבעתי במרכז, פאנל פוליטי תקשורתי ואני מקבל הודעה ב-12 וחצי בלילה לא פורמלית שיש דיון על הטבות לעמותות - גפני אומר לי יש דיון, אני מתקשר ליועמ"שית הוועדה בבוקר, היא אומרת לי יש הסכמה, מי הסכים? האם יש סכממות רבע שעה לפני דיון ועדה להודיע שיש דיון אחר. האם יש דבר כזה?". "השקרים שמפיץ בן גביר ראויים לכל גינוי": ברדוגו יצא למתקפה חריפה קובי אטינגר | 10:47 תתאחדו - כן, אפילו עכשיו ישראל פלר | 10:00 ח"כ נאור שירי אמר: "כשהיו פה כספים שלכם, מיליארדי שקלים, עם הסברים של מאות עמודים, העברתם לי את המידע ב-12 בלילה, איפה היית לזעוק על זה? סך הכל סעיף 46 לעמותות, זה לא יעלה על הדעת. החזקתם עמותות כבני ערובה, ועכשיו זה מזעזע אתכם. יש 110 עמותות אברכים ברשימה שאתה מאשר, אז תפסיקו להגיד שכולם רק נגדכם, אף אחד לא דיבר איתנו, חצי שנה אנחנו מבקשים לאשר את סעיף 46. כי לא הסדרתם את חוק הגיוס, אתם מפרים את החוק שנתיים, ומוסדות המדינה לא יכולות לאפשר זאת, על זה התלונות שלכם".

הדיון בוועדת הכספים ( צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת )

יו"ר הוועדה, ח"כ חנוך מילביצקי טען כי "זה לא עניין של עמותות שמפרות את החוק, יצאה הנחיה גורפת כמעט על כל העמותות החרדיות לעצור, בגלל ההנחיה של היועמ"שית. ראש ראשות מיסים נתן הסכמתו שיינתן אישור זמני ל-3 חודשים כדי לשחרר את כל הפקק, ותוך 3 חודשים העמותות יגישו מסמכים ומי שלא יאשרו אותו, יפסלו לו. זה לא היה מקובל על היועצת המשפטית לממשלה, לכן המתווה לא יצא לפועל. לכן לא כל העמותות שנמנע מהן הן עמותות מפרות חוק, זה לא נכון. זה יכול היה להיפתר מזמן והייעוץ המשפטי לממשלה לא אישר, בלי נימוק".

ח"כ משה גפני אמר בדיון כי "רשות המיסים מביאה את הרשימות של העמותות שזכאיות לפי חוק, היועמ"שית נתנה הנחיה גורפת שכל מה שקרוי ישיבה, להוציא, בלי לבדוק, בלי לדעת אם המוסד זכאי או לא. שאלתי את נשות רשות המיסים, האם בדקתם את כל מי שהגיש בקשה כבר לפני שנתיים, התשובה הייתה שלילית, לא הייתה שום בדיקה. באו באופן בלתי חוקי, באה היועצת המשפטית כמו קיסר.

"מדינת ישראל לא מכירה בישיבה ששומרת חוק, המשמעות שאני לא מבין למה רה"מ היה צריך להתערב ולקחת אתכם האופוזיציה למאבק, אחרת זה לא היה בא. אנחנו דורשים שמירת חוק מהיועמ"שית, למה עמותה פלונית משדרות צריכה להישאר שנתיים בחוץ? אתם הולכים לאשר עמותות ואלה ישארו בחוץ ללא סיבה. אני קורא לא להביא את זה להצבעה מבלי שיובא קריטריון, שתגיד היועצת מה הקריטריון החוקי. אני תומך בכל העמותות שנמצאות ברשימות ולא לעשות סלקציה כזו שמחליטה על זה אישה אחת".

ח"כ מיכל וולדיגר השיבה לו כי "אי אפשר לתלות עוולה בעוולה, יש לאשר את האחרות שעושות עבודת קודש, אני איתך אבל זה שתי מלחמות נפרדות".

ח"כ גפני השיב לדברים: "אתן לך כתובת לטעון את זה. הם רוצים לנתק אותנו מהליכוד והימין, אתם התמימים לא מבינים במה מדובר, פתאום מותר לה לעשות מה שהיא רוצה. מה שלא חוקי שלא יאשרו אותו, מה שכן חוקי, ושנבדק ונמצא שעמותה זכאית לסעיף 46 יאושר. אי אפשר להחליט בהבל פה. בכנסת יש חוק, אנחנו מבקשים לשמור עליו, ולעמוד על הקריטריון החוקי של סעיף 46. לא לעכב שנתיים כי ככה החליטה היועמ"שית, אישה אחת בתפקיד אחד יכולה להחליט בלי נימוק למה אחד מקבל ואחד לא מקבל".

יו"ר הקואליציה, ח"כ אופיר כץ, אמר כי "לא דיברתי עם אף אחד מהאופוזיציה לתאם, לגבי היועצת המשפטית אני מסכים איתך על כל מילה, היא רודפת את הימין ואת החרדים ספציפית, לא סתם כינינו אותה יו"ר האופוזיציה, מבחינתה שהעמותות יתייבשו גם עוד 10 שנים. יש כ-900 עמותות שעושות דברים נפלאים, משפחות שכולות, פצועי צה"ל, ורווחה, הם לא צריכים לסבול בגללה. למרות הקושי שהיא מייצרת אנחנו צריכים לסייע לעמותות ולא לשחק לידיים שלה".

הדיון בוועדת הכספים ( צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת )

ח"כ אורית פרקש הכהן: "הצליבו שמות של עריקים עם עמותות ופסלו את העמותות האלה, זה לא מספיק לכם, לכם ואתם מתנגדים לדיון. שום דבר לא מספיק לכם. בבקשה מעל 400 עמותות של דת ויהדות, בין היתר גם הלומי קרב. מה נפל? 200 עמותות שמצאו קשר לעמותות של עריקים, אז אל תעכבו את הכסף להלומי הקרב".

ח"כ גפני: "לא נעשתה שום בדיקה. יש פה הרבה מאוד עמותות שאני כן רוצה לאשר, אצביע נגד כי זו פגיעה בדמוקרטיה במובן הכי חריף שיש". בנוסף לבקשת ח"כ גפני הוצאה מהרשימות עמותה שעלתה טענה כי היא עמותה מיסיונרית.

עו"ד שלומית ארליך, יועמ"ש ועדת הכספים, אמרה כי "הרשימות התעכבו, נמשכו והוגשו מחדש בחודש יולי, נעשתה הרבה עבודה מצד האופוזיציה והקואליציה, הן כוללות מאות עמותות המבקשות סעיף 46, זה נכון שלא נהוג להעלות נושאים על שולחן הוועדה באותו בוקר, העדפנו שתעלה אתמול בלילה, הישיבה נדחתה רק בצהריים כאשר השעה נדחתה כדי לאפשר לחברי הכנסת להתארגן, זה פחות נהוג בתקופה כזו ובעיתוי כזה, אבל חשבנו שכן נכון לקיים את הדיון בהתחשב בכל הנסיבות הללו".

בתום הדיון, כאמור, אושרו הרשימות, למרות התנגדות חברי הכנסת החרדים.