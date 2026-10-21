גבר בן 29 נפצע קשה באירוע אלימות סמוך למחסום שועפט

מבזקים נוספים
בן גביר הפיץ סרטוני AI שהקפיצו את משרד החוץ הצרפתי - כך הם הגיבו | צפו
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הפיץ סרטון AI בו הוא מעביר את המסר לצרפת: קיבלתם מה שרציתם, מדינה פלסטינית... בפריז | משרד החוץ הצרפתי מיהר להגיב (חדשות)כיכר השבת
"למה שאצביע ליהדות התורה?": כך יצחק פינדרוס התמודד עם השאלות הקשות | צפו
ח"כ יצחק פינדרוס, מקום 2 ברשימת 'דגל התורה' לכנסת, התמודד עם שאלות נוקבות על חוק הגיוס, משבר הדיור ותחושת הייצוג של המצביעים: "איפה אני ואתה מתחברים? למה שאצביע ליהדות התורה?" • פינדרוס הסביר את המלחמה הקשה על קידום חוק הגיוס והתחייב: "בלי זה, לא נהיה בקואליציה" • על הדיור החרדי אמר: "זה אחד הדברים שהיו הצלחה בקדנציה הזאת" | צפו (חרדים)קובי ישראל
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM)כיכר השבת
פועל בן 26 נפצע בינוני מזרוע מנוף בטייבה
פועל כבן 26 נפצע בינוני בתאונת עבודה באיזור התעשייה בטייבה. לפי עדי ראייה, הוא נפגע בגב מזרוע של מנוף משאית. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה לבית החולים מאיר.קובי רוזן
צה"ל והשב"כ חיסלו מחבל שתכנן פיגוע בו נהרגו ארבעה לוחמי טנק
צה"ל והשב"כ חיסלו השבוע בתקיפה במרחב העיר עזה את המחבל מוסא עבד מחמד חמודה, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל לקח חלק בתכנון פיגוע השלכת המטען שבו נהרגו ב-8 בספטמבר 2025 ארבעה לוחמי צוות טנק מגדוד 52: סגן מתן אברמוביץ, סמל עמית אריה רגב, סמ"ר אורי למד וסמל גדי כוטל ז"ל. החיסול מהווה סגירת מעגל משמעותית באוגדה 162 - הלוחמים נפלו תחת פיקוד האוגדה במהלך מבצע "מרכבות גדעון", וכעת חטיבת האש 215 הכפופה לאוגדה חיסלה את האחראי למותם.קובי אטינגר
צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל חמאס שתכנן פיגוע בו נהרגו 4 לוחמים
צה"ל ושב"כ חיסלו השבוע בתקיפה במרחב עזה את מוסא עבד מחמד חמודה, מחבל נוח'בה בחמאס שלקח חלק בתכנון פיגוע השלכת המטען בו נהרגו ארבעה לוחמי צוות טנק מגדוד 52 ב-8 בספטמבר 2025: סגן מתן אברמוביץ, סמל עמית אריה רגב, סמ"ר אורי למד וסמל גדי כוטל ז"ל. המחבל פעל באופן שיטתי נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה לאורך המלחמה, וקידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. חטיבת האש 215 חיסלה את המחבל מהאוויר להסרת האיום.ב. ניסני
חוסל מחבל נוח'בה שתכנן פיגוע מטען בו נהרגו ארבעה לוחמים
צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל נוח'בה שלקח חלק בתכנון פיגוע המטען בו נהרגו ארבעה לוחמי צוות טנק מגדוד 52 (צבא)ב. ניסני
המכון הגאולוגי מעדכן: הרעידה התרחשה בשעה 11 בעוצמה 3.4
המכון הגאולוגי מעדכן כי הבוקר (רביעי) בשעה 11:00 התרחש "אירוע סיסמי" באיזור הערבה | עוצמתו עפ"י הערכה ראשונית היא 3.4 | דיווחים שהרעידה הורגשה ברחבי הארץ (חדשות)כיכר השבת