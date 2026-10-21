פועל בן 26 נפצע בינוני מזרוע מנוף בטייבה

סערה בוועדת הכספים בעקבות הדרת עמותות חרדיות מאישורי המס בהוראת היועמ"שית | גפני תקף בחריפות, פינדרוס זעם על המחטף הלילי - אך הליכוד והאופוזיציה אישרו את הרשימות • "פגיעה חמורה בדמוקרטיה" (חדשות)

קובי אטינגר