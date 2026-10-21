פועל בן 26 נפצע בינוני מזרוע מנוף בטייבה

מבזקים נוספים
לייטנר: נתניהו ביקש ממני לפרוש, סירבתי עד שהחרדים יתחייבו
השר לייטנר מסר כי ראש הממשלה נתניהו ביקש ממנו אמש לפרוש מהממשלה. לייטנר הבהיר לנתניהו שאין מקום לדון בצעדים אופרטיביים כל עוד המפלגות החרדיות מסרבות להתחייב שיתמכו במהלכים וברפורמות שנתניהו הבטיח לקדם עבור הציבור החרדי.כיכר השבת
פצוע קשה מירי במחנה הפליטים שועפאט בירושלים
גבר כבן 30, תושב מזרח ירושלים, הגיע למעבר שועפאט פצוע קשה מירי ופונה לבית חולים. שוטרי תחנת שפט פתחו בחקירה ובאיסוף ממצאים במטרה להתחקות אחר המעורבים ולברר את נסיבות האירוע.קובי רוזן
שליח טראמפ סטיב ויטקוף נחת במוסקבה לפגישה עם פוטין
סטיב ויטקוף, שליחו של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ, נחת במוסקבה למפגש עם הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין.קובי אטינגר
הח"כים החרדים התנגדו - אך הליכוד והאופוזיציה אישרו הטבות במס למאות עמותות
סערה בוועדת הכספים בעקבות הדרת עמותות חרדיות מאישורי המס בהוראת היועמ"שית | גפני תקף בחריפות, פינדרוס זעם על המחטף הלילי - אך הליכוד והאופוזיציה אישרו את הרשימות • "פגיעה חמורה בדמוקרטיה" (חדשות)קובי אטינגר
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
המשטרה השלימה את היערכותה להילולת רחל אימנו | כל הפרטים
מאות שוטרים ולוחמי מג"ב יאבטחו את הילולת רחל אימנו; אלו הצירים שייחסמו לתנועה, שעות הסגירה והפרטים על מערך השאטלים מאצטדיון טדי (חדשות)קובי רוזן
ישראל עוקבת אחריכם: המדינה שאסרה על שרים להשתמש בווייז
ההחלטה החריגה שהתקבלה במדינה מוסלמית מעוררת שאלות על אחת האפליקציות הפופולריות בעולם (חדשות בעולם)דני שפיץ
מנהל אגף הביטחון בעיר כתב: "החרדים הם איום גדול יותר ממדינה פלשתינית"
ארז גז, מנהל אגף הביטחון בעיריית שדרות, פרסם אמירות חריפות נגד הציבור החרדי • לאחר הסערה והקריאות לפטרו, הבהיר והתנצל: "נכתבו על ידי ניסוחים שלא היו צריכים להיכתב" (חדשות)קובי ישראל