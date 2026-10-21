מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00

מבזקים נוספים
"רשעים ארורים" | האזינו לשיחות הנאצה שהתקבלו במטה ישראל ביתנו
"תחזרו לרוסיה", "יימח שמכם", "תמותו אני עריק גאה": שיחות נאצה, איומים וקללות גזעניות התקבלו במטה מפלגת ישראל ביתנו | האזינו (פוליטי)קובי אטינגר
בן גביר: "למה סמוטריץ' לא מסתדר איתי? כי אני מזרחי, בעל תשובה ועוד כמה דברים" | צפו
בריאיון באולפן 'כיכר השבת' לישי כהן, השר איתמר בן גביר מאשים את שותפו לפוליטיקה הימנית, בצלאל סמוטריץ', בהתנשאות ובזלזול על רקע עדתי ודתי: "אמר שאין לי רבנים. הרב שמואל אליהו והרב דוב ליאור הם לא רבנים? כי אנחנו לא אותו דבר" | הריאיון המלא, הערב ב'כיכר השבת' (פוליטי)ישי כהן
מחטף לפני הקלפי: הצעד של בן גביר מטלטל את המשטרה
השר לביטחון לאומי זימן למחר דיון חריג עם סגל הפיקוד הבכיר על היערכות לבחירות • בכירים במערכת מבקרים: 'נמנע משבועות מדיונים מקצועיים כדי להתמקד בקמפיין' | החשש משימוש פוליטי (פוליטי מדיני)יוני גבאי ודניאל הרץ
השרה מאי גולן נחקרת בלהב 433: אלו החשדות נגדה שבעקבותיהם זומנה לחקירה
השרה לשוויון חברתי מאי גולן נחקרת בשעה זו בלהב 433 • החשדות: שוחד, מרמה והפרת אמונים | החקירה נפתחה בעקבות תחקיר (פוליטי מדיני)יוני גבאי
חוואי בבקעה איתר תיק עם חמישה רובים סמוך לגבול המזרחי
חוואי באזור הבקעה איתר הבוקר בשטח המרעה שלו תיק ובתוכו שלושה רובי קלצ'ניקוב ושני רובי M4. הנשק הועבר לידי משטרת ישראל. האיתור בוצע קרוב לגבול המזרחי של ישראל.קובי אטינגר
דמעות בבית הדין: האם וילדיה חולצו מכפר ערבי ועברו טקס 'השבה ליהדות'
בהתייצבה בפני הדיינים, לא לפני שעברה תהליך חילוץ דרמטי בידי טובי כוחות המקצוע של יד לאחים, הרכינה אסתר את ראשה ודיברה בכאב על רצונה העז לשוב אל צור מחצבתה ואל דת אבותיה | יד לאחים: "הסיפור קורע הלב הזה ממחיש את המוטו שלנו: לעולם לא מאוחר ולא מוותרים על אף יהודי" (חרדים)אסף מגידו
רוסיה שחררה אזרח אמריקאי שנשבה לפני 4 שנים לבקשת טראמפ
סטיבן האברד, שנלקח בשבי הרוסי לפני ארבע שנים בתקופת ממשל ביידן, שוחרר מהכלא לבקשת הנשיא טראמפ. הבקשה הועברה ישירות לנשיא פוטין בשיחת טלפון בשבוע שעבר. האברד נמצא בדרכו הביתה ובקרוב יתאחד עם משפחתו. השחרור מגיע במסגרת ביקורו של שליח טראמפ, סטיב ויטקוף, במוסקבה.קובי אטינגר
בכירי התעשייה חגגו יום הולדת בהפתעה לזמר מוטי ויזל • צפו
בכירי תעשיית המוזיקה חגגו אמש (שלישי) יום הולדת 36 בהפתעה לזמר מוטי ויזל • על הקלידים הופקד המוזיקאי דודי פלדמן • צפו בתיעוד מהחגיגה (אנשים)איציק אוחנה