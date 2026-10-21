פועל נפצע בינוני מזרוע מנוף באתר בנייה בתל אביב

כל חברי רשימת כחול לבן חתמו על הסרת מועמדותם • ועדת הבחירות הורתה להסיר את פתקי 'כן' מהקלפיות | גנץ נפגש עם יו"ר ועדת הבחירות והודה לו (פוליטי מדיני)

דניאל הרץ