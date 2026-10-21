משטרת ישראל עצרה את הפעיל הרוסי אנדריי חרז'נובסקי

מבזקים נוספים
מהגאון מבריסק עד ישיבת ההסדר הראשונה: הסוד הרוחני של 'חצר שטרויס'
גם אחרי הסתלקותו של הגאון רבי איצ'לה בלאזר זצ"ל, המתחם הירושלמי הקטן בשכונת מוסררה לא הפסיק להצמיח ענקי רוח • מרבי חיים ברלין ועד למייסד 'אם ישיבות ההסדר' שהתייעץ עם החזון איש • הציטוטים, הדמויות וההיסטוריה המפוארת שלא דעכה | פרק אחרון בסדרה (היסטוריה)ישראל שפירא
הפגנה בלתי חוקית חוסמת כביש סמוך לתחנת משטרה בכפר סבא
משטרת ישראל מדווחת על הפגנה בלתי חוקית המתקיימת כעת סמוך לתחנת המשטרה בכפר סבא. מפירי סדר חוסמים את הכביש בשני הכיוונים. המשטרה ממליצה לציבור לנסוע בדרכים חלופיות.קובי רוזן
ישראל והאיחוד האירופי מגנים הסכם גבולות ימי בין טורקיה ללוב
ישראל והאיחוד האירופי הוציאו גינויים להסכם שחתמו טורקיה ולוב בנוגע לגבולות ימיים במזרח התיכון. נשיאת האיחוד האירופי הצהירה כי ההסכם פוגע בזכויות ריבוניות של מדינות שלישיות, אינו עולה בקנה אחד עם דיני הים, והוא בטל ומבוטל. משרד החוץ הישראלי הודיע כי ההסכם פוגע בזכויות הריבוניות של בעלות ברית קרובות באזור. ההסכם מחלק שליטה בשטחים ימיים בים התיכון על חשבון המים הטריטוריאליים של יוון וקפריסין.קובי אטינגר
בנט מתחייב לבטל חוקי ממשלה בנושאי משפט ותקשורת
נפתלי בנט הבטיח כי יבטל את השינוי בוועדה לבחירת שופטים, חוק מח"ש, חוק היועמ"שית וחוק התקשורת.כיכר השבת
גבר בן 36 נפצע בינוני בתאונה בין אוטובוס לרכב בתל אביב
גבר כבן 36 נפצע היום (15:13) בתאונת דרכים בין אוטובוס לרכב פרטי בדרך נמיר בתל אביב. צוותי מד"א העניקו לו טיפול במקום ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות בגפיים.קובי רוזן
וינטר: ייתכן שהיה טעות להכריז שנמליץ רק על נתניהו
עופר וינטר אמר בריאיון ב"מהדורת היום" עם אלמוג בוקר כי ייתכן שזו הייתה טעות להכריז בתחילת הקמפיין שהמפלגה תמליץ רק על בנימין נתניהו.כיכר השבת
התימני שמתנגד לחות'ים ושונא את ישראל; "נדרוך לישראל על הצוואר" | צפו בריאיון
צעיר סוני-סלפי מתימן מבהיר בשיחה בערבית: למרות השנאה לחות'ים השיעים – יחסו לישראל זהה • "יגיע היום שבו נשחרר את פלסטין" | הצצה מורכבת למציאות ברחוב התימני (העולם הערבי)משה אריה
בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי | אז מה צפוי לנו בהמשך?
הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית ללא שינוי • האינפלציה נמוכה אך השקל נחלש והמשק מתאושש | המשמעות למשכנתאות (כלכלה בארץ)דניאל הרץ