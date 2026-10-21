שיחה חריגה שקיים הכתב לענייני ערבים של 'כיכר השבת' בערבית עם צעיר מוסלמי-סוני מתימן חושפת הצצה מורכבת למארג הזרמים ברחוב התימני. הצעיר, המשתייך לזרם הסלפי, הבהיר כי למרות התיעוב העמוק שהוא רוחש לחות'ים השיעים – יחסו לישראל אינו שונה כלל.

במהלך השיחה, שנערכה בזמן שהצעיר התימני ישב ולעס גת כמיטב המסורת המקומית, הוא לא ניסה להסתיר את עמדותיו הקשות. "בעזרת השם, נדרוך לישראל על הצוואר", אמר בצורה גלויה ונחרצת. בהמשך השיחה הוסיף והצהיר: "בעזרת השם, יגיע היום שבו אנחנו נשחרר את פלסטין".

חשיבותה של השיחה טמונה דווקא בזהותו הייחודית של הדובר. בעוד שהציבור בישראל מורגל לשמוע איומים מתימן המגיעים מצד המורדים החות'ים – המזוהים עם השיעה ופועלים בחסות איראן – הפעם מדובר בקול מחנה הפוך לחלוטין.

הצעיר שייך לזרם הסלפי-סוני, הנמצא במחלוקת תהומית ובסכסוך חריף מול החות'ים והשיעים בתימן. למרות התנגדותו העזה אליהם, בכל מה שקשור לישראל הוא לא חסך במילים קשות ובאיומים ישירים.

אימה בפתח הדלת: בעל הבית נדהם מהתיעוד שנראה במצלמות אריה רוזן | 13:12

השיחה מוכיחה כי היריבות הפנימית בעולם הערבי וההתנגדות לציר האיראני אינן הופכות את אותם גורמים לידידי ישראל. היא מעניקה הצצה לתמונת המצב המורכבת בתימן ובאזור כולו: הפיצול האידיאולוגי והמחלוקות הפנימיות אמנם חריפים, אך העוינות כלפי ישראל נותרת מכנה משותף החוצה מחנות וזרמים.

הממצאים מהשיחה מתיישבים עם תמונה רחבה יותר של המציאות בתימן. בימים האחרונים דווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף כי ישראל מעניקה סיוע פעיל לסעודיה במערכה שלה נגד המורדים החות'ים מתימן. על פי ההערכות, הסיוע הישראלי לריאד התמקד עד כה בהעברת מודיעין איכותי על מטרות.

במקביל, מתקפת טילים בליסטיים של החות'ים על מחנה אימונים של כוחות הביטחון בתימן הותירה השבוע 73 הרוגים ויותר מ-200 פצועים. המתקפה אירעה ביום שני, 19 באוקטובר, במחוז שבווה שבדרום המדינה, במהלך אימון של מגויסים חדשים לכוחות הביטחון.

השיחה עם הצעיר הסלפי מדגישה את המורכבות הרבה של המציאות בתימן ובאזור. גם כאשר קיימת התנגדות עזה לחות'ים ולציר האיראני, היא אינה מתורגמת אוטומטית לעמדה מתונה או ידידותית כלפי ישראל. העוינות כלפי מדינת ישראל נותרת קבועה ועמוקה, ללא קשר למחלוקות הפנימיות בעולם הערבי והמוסלמי.