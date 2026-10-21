בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי | אז מה צפוי לנו בהמשך?

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (רביעי) להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 3.25%, לאחר שלוש הפחתות רצופות שהביאו אותה לרמה הנמוכה ביותר בארבע השנים האחרונות. ההחלטה הגיעה בהתאם לתחזיות רוב הכלכלנים במשק.

על פי הנתונים האחרונים, האינפלציה בישראל עומדת על 1.6% בלבד, נתון הנמצא מתחת לטווח היעד הרשמי של בנק ישראל שנע בין 1% ל-3%. למרות זאת, בנק ישראל בחר להותיר את הריבית ללא שינוי, בניגוד לציפיות מסוימות בשוק להמשך ההקלה המוניטרית.

מספר גורמים עומדים מאחורי ההחלטה להותיר את הריבית ללא שינוי. בראש ובראשונה, היחלשות השקל בחודשים האחרונים מעוררת דאגה בקרב קובעי המדיניות המוניטרית. בנק ישראל נאלץ להתערב בשוק המט"ח במהלך השנה ורכש כ-800 מיליון דולר במאי האחרון על מנת למתן את ההתחזקות המהירה של השקל, אך מאז חלה היפוך מגמה.

גורם נוסף הוא אי הוודאות הפוליטית והביטחונית המתמשכת. למרות שהמשק הישראלי רשם צמיחה של 6.2% בהשוואה לסוף 2025, כאשר מנטרלים את הפעילות של חברות ישראליות מחוץ למדינה, העלייה בפעילות המקומית הייתה מתונה יותר ועמדה על 3.8%. ההתאוששות החדה במשק מהווה גורם נוסף המצדיק המתנה עם הפחתה נוספת.