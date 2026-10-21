זלנסקי: מוכן להסכם שלום שמקפיא את המצב הנוכחי באוקראינה

מבזקים נוספים
"החלפתי את השם לחוני ואני לא אזוז מהמעגל עד שהממשלה תתחלף!" | ריאיון לא שגרתי
סיכום התוכנית של ישראל מאיר ב"דבר ראשון": מהסערה סביב המעגל מול בית הנשיא והעימות התורני במסכת תענית, דרך נשק ה-AI והסרטונים המזויפים שמשתלטים על מערכת הבחירות, ועד אובדן המנדטים הדרמטי בגוש הימין שעלול להכריע את השלטוןישראל מאיר
צעד אחראי? כחול לבן: כל המועמדים התפטרו - הפתקים יסומנו ב-X
כל חברי רשימת כחול לבן חתמו על הסרת מועמדותם • ועדת הבחירות הורתה להסיר את פתקי 'כן' מהקלפיות | גנץ נפגש עם יו"ר ועדת הבחירות והודה לו (פוליטי מדיני)דניאל הרץ
פועל בן 60 נפצע בינוני מקיר שקרס באתר בנייה בכפר הרא"ה
גבר כבן 60 נפצע במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב הרב ישראלי בכפר הרא"ה. לפי עדויות במקום, קיר קרס ונפל עליו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה לבית החולים הלל יפה במצב בינוני.קובי רוזן
משטרת ישראל עצרה את הפעיל הרוסי אנדריי חרז'נובסקי
משטרת ישראל עצרה את אנדריי חרז'נובסקי, פעיל רוסי אנטי ישראלי המחזיק בתעודת זהות ישראלית מכוח חוק השבות. חרז'נובסקי פעל בשטחי יהודה ושומרון ופרסם תוכן אנטי ישראלי ברשתות החברתיות. המעצר בוצע במהלך פרובוקציה ליד הכפר א-טיבה. הפעיל ליווה לאחרונה את העיתונאית האמריקאית היידי לוין באירוע בכפר אבו פלאח.קובי אטינגר
"הנשים תישארנה לבד": ההוראה הדרמטית של המנהיג הגר"ד לנדו לאברכים מאיטליה בגלל הבחירות
משפחות אברכים העוסקות בקירוב ברומא תהו כיצד עליהם לנהוג לקראת יום הבחירות בארץ - לנוכח העלויות הגבוהות לטוס עם כל המשפחה והקשיים הטכניים להשיג בייביסיטר לילדים • ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו השיב במכתב חד-משמעי בכתב ידו (חרדים)חנני ברייטקופף
הוכה במצ'טה ורוסס בחומר כימי: האישום החריג נגד מדורו בארה"ב
כתב אישום מורחב נגד נשיא ונצואלה המודח ואשתו מייחס להם קשירת קשר לעינוי יריבים פוליטיים | לראשונה, ארה"ב מעמידה לדין ראש מדינה לשעבר במסגרת חוק פדרלי נדיר המאפשר להעניש על עינויים שבוצעו מחוץ לשטחה | הסיפור המזעזע שמופיע בכתב האישום (בעולם)כיכר השבת
היועמ"ש הנחתה שלא לשדר בשידור חי נאום של נתניהו בטקס קצינים
היועצת המשפטית לממשלה הנחתה שלא להעביר בשידור חי את נאומו של ראש הממשלה נתניהו בטקס סיום קורס קצינים שמתקיים היום. ההחלטה התקבלה מחשש לתעמולת בחירות אסורה.כיכר השבת
13 בקבוקי תבערה נתפסו במזרח ירושלים - שני חשודים נעצרו
שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב תפסו 13 בקבוקי תבערה מוכנים לשימוש בשכונת אבו טור במזרח העיר. הפעילות נערכה במסגרת סיכול כוונות פגיעה בסכסוך בין משפחות. שני תושבי השכונה, בני 30 ו-53, נעצרו לחקירה.קובי רוזן